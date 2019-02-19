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Güney'de bir anne 21 aylık bebeğine kötü muameleden tutuklandı

Güney Kıbrıs’ta 23 yaşındaki bir kadının, 21 aylık bebeğine acımasız ve sistematik bir şekilde kötü muamelede bulunduğu gerekçesiyle polis tarafından tutuklandığı haber verildi.

19 Şubat 2019 Salı 16:41
Güney'de bir anne 21 aylık bebeğine kötü muameleden tutuklandı

Güney Kıbrıs’ta 23 yaşındaki bir kadının, 21 aylık bebeğine acımasız ve sistematik bir şekilde kötü muamelede bulunduğu gerekçesiyle polis tarafından tutuklandığı haber verildi.

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Politis gazetesi, polisin aldığı bir ihbarın ardından ortaya çıkan olay üzerine, çocuğun anneden alınarak koruyucu aileye verildiğini, Avrupa kökenli olduğu belirtilen kadının ise mahkemeye sevk edildiğini yazdı. Gazete, kadının çocuğuna kötü muamelede bulunduğunu kabul etmediğini, fakat kadının iddialarının, çocuğun vücudunu muayene eden adli tabibin bulgularıyla çürütüldüğünü belirtti.

Kadının, 6 Haziran tarihinde gerçekleştirilmesine karar verilen duruşmaya kadar şartlı tahliye edildiği kaydedildi.

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Güney KıbrısBir KadınBebekKötü MuameleTutuklamaHaber
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