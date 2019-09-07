Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Hindistan'da 73 yaşındaki kadın ikiz annesi oldu
Hindistan'da 73 yaşındaki kadın ikiz...
Adeta doğal insülin görevi görüyor!
Adeta doğal insülin görevi görüyor!
Minik bir yapay tüp mucizeler yaratıyor
Minik bir yapay tüp mucizeler...
Eşcinsel geni' diye bir şey yok
Eşcinsel geni' diye bir şey...
WhatsApp Web İçin ‘Karanlık Mod’ Geliştirildi
WhatsApp Web İçin ‘Karanlık Mod’...

Güney'de bir okul müdürü başörtülü öğrenciyi okuldan kovdu

07 Eylül 2019 Cumartesi 14:34
Güney'de bir okul müdürü başörtülü öğrenciyi okuldan kovdu

Lefkoşa Rum Kesimi'ndeki "Apostolos Varnavas Lisesi"nin müdürü Loizos Sepos'un, bir kız öğrenciyi başörtülü olduğu gerekçesiyle okuldan kovduğu bildirildi.

Alithia gazetesi, Güney Kıbrıs’ta okullar açılır açılmaz yaşanan ve büyük tepkiye yol açan olay sonrası, söz konusu müdür aleyhinde Rum Eğitim Bakanlığı tarafından soruşturma başlatıldığını yazdı.

Gazete, söz konusu müdürün okula yeni atandığını ve Suriyeli olan başörtülü öğrencinin 3 yıldır bu okulda öğrenim görüp, daha önce hiç böyle bir muameleye maruz kalmadığını söylediğini kaydetti.

Haberde, Rum siyasi partilerin de olayı kınadığı belirtildi.

banner22
Son Güncelleme: 07.09.2019 14:38
Anahtar Kelimeler:
Lefkoşa Rum Kesimi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İtalyan Savaş gemisi Limasol Limanı’na demirleyecek
İtalyan Savaş gemisi Limasol Limanı’na demirleyecek
Güney'de son 3 yılda araç hırsızlıklarında artış yaşandı
Güney'de son 3 yılda araç hırsızlıklarında artış yaşandı
Anastasiadis’ten Doğal Gaz Konusunda “Yeni öneri”
Anastasiadis’ten Doğal Gaz Konusunda “Yeni öneri”

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim