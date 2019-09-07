Güney'de bir okul müdürü başörtülü öğrenciyi okuldan kovdu

Lefkoşa Rum Kesimi'ndeki "Apostolos Varnavas Lisesi"nin müdürü Loizos Sepos'un, bir kız öğrenciyi başörtülü olduğu gerekçesiyle okuldan kovduğu bildirildi.

Alithia gazetesi, Güney Kıbrıs’ta okullar açılır açılmaz yaşanan ve büyük tepkiye yol açan olay sonrası, söz konusu müdür aleyhinde Rum Eğitim Bakanlığı tarafından soruşturma başlatıldığını yazdı.



Gazete, söz konusu müdürün okula yeni atandığını ve Suriyeli olan başörtülü öğrencinin 3 yıldır bu okulda öğrenim görüp, daha önce hiç böyle bir muameleye maruz kalmadığını söylediğini kaydetti.



Haberde, Rum siyasi partilerin de olayı kınadığı belirtildi.