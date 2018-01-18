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Güney'de Brezilyalı futbolcunun eşi tutuklandı

Doksa Katokopias futbol takımı Brezilyalı oyuncusu Luis Carlos’un eşinin, kızını okuldan almaya giderken gözaltına alındığı bildirildi. 

18 Ocak 2018 Perşembe 14:25
Güney'de Brezilyalı futbolcunun eşi tutuklandı
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Doksa Katokopias futbol takımı Brezilyalı oyuncusu Luis Carlos’un eşinin, kızını okuldan almaya giderken gözaltına alındığı bildirildi. 

Fileleftheros gazetesi, bölgede devriye gezen iki polisin, kadından kimlik bilgilerini gösteren bir belge istediğini yazdı. 

İngilizce ve Yunanca bilmediğinden polislerle anlaşamayan kadının, yanında kimlik bilgilerinin olduğu bir belge olmadığı için gözaltına alındığını kaydeden gazete, kadının, hakkında gerekli bilgilerin edinilmesi üzerine polis merkezine götürülmeden serbest bırakıldığını belirtti. 

Habere göre, daha sonra polisten yapılan açıklamada, son zamanlarda bölgede kaçak yabancı uyrukluların bulunduğuna dair bilgiler olduğu için olayın bu tür bir boyut aldığı belirtildi. 

Öte yandan kadının yaşananlardan dolayı polise şikayette bulunduğunu aktaran gazete, polisin de, olayın bağımsız bir birim tarafından araştırılması için Hukuk Dairesi’ne başvurduğunu belirtti. 

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Son Güncelleme: 18.01.2018 14:46
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