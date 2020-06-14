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Güney'de bugün vaka yok

Güney Kıbrıs'ta bugün pozitif vaka yok. Vaka sayısı 980'de kaldı.

14 Haziran 2020 Pazar 18:36
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Güney'de bugün vaka yok

Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte yapılan 1613 Covid-19 testinde pozitif vakaya rastlanmadı. Vaka sayısı 980'de kaldı.

Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, bugün 1613 test yapıldı ve yeni vaka saptanmadı.

Bugün öğleden sonra itibarıyla Lefkoşa'nın güneyindeki genel hastanenin yoğun bakım ünitesinde solunum cihazına bağlı iki hasta tedavi görüyor. İki hastanın tedavisi ise Mağusa hastanesinde sürüyor.

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Osman 2020-06-14 18:45:35

yavas yavas Guney de virusten kurtuluyor galiba. InsAllah onlarda da tamamen biter de kapilari acar rahat rahat gider geliriz artik.

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