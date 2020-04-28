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Güney'de çalışmaya başlayacaklara 20 bin test yapılması planlanıyor

Rum Sağlık Bakanlığı, Güney Kıbrıs’ta Korona virüs sebebiyle uygulamada olan önlemlerin kademeli olarak kaldırılmasıyla birlikte çalışmaya başlayacak kesimlere 20 bin test yapılmasının sağlanması için adım atıyor.

28 Nisan 2020 Salı 12:03
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Güney'de çalışmaya başlayacaklara 20 bin test yapılması planlanıyor

Rum Sağlık Bakanlığı, Güney Kıbrıs’ta Korona virüs sebebiyle uygulamada olan önlemlerin kademeli olarak kaldırılmasıyla birlikte çalışmaya başlayacak kesimlere 20 bin test yapılmasının sağlanması için adım atıyor.

Politis ve diğer gazeteler, Rum Sağlık Bakanlığı’nın, uygulamada olan kısıtlamaların kaldırılması sonrasında iş yerlerine dönecek kişilere uygulanmak üzere 20 bin test yapılmasını planladığı, bu çerçevede Güney Kıbrıs’taki özel tahlil laboratuvarlarıyla temasta olduğunu yazdılar.

Gazete, bakanlığın test başına 80 Euro fiyat önerdiğini ancak bu ücretin sadece iki laboratuvar tarafından kabul edildiğini belirttiği haberinde, laboratuvar sayısının 20 bin test için yetersiz kalması sebebiyle bakanlığın, test fiyatları konusunda Sayıştaylığa danışma kararı aldığını vurguladı.

Anahtar Kelimeler:
Güney KıbrısKoronavirüsCoronavirüs
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