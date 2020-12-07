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Güney'de çocuklardan şok saldırı… Başına çekiçle vurdular!

Güney'de, Limasol'da yaşları 15 ve 13 olan iki çocuk, internet oyunu yüzünden tartıştıkları 13 yaşında bir çocuğun başına çekiçle vurarak ağır yaraladılar.

07 Aralık 2020 Pazartesi 18:26
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Güney'de çocuklardan şok saldırı… Başına çekiçle vurdular!

Cinayet için plan yapma ve ağır yaralama suçlarından iki çocuk poliste gözetim altına alınırken, ağır yaralanan çocuk ise hastaneye kaldırıldı.

In-Cyprus'un haberine göre, olay bu sabah Limasol'da bir okulda meydana geldi. Açıklamada çocukların on-line oynanan bir oyun yüzünden tartıştıkları ve iki çocuğun diğer çocuğu öldürme planı ile bulunduğu okula gelip saldırıyı gerçekleştirdiği belirtildi. Saldırı sonrası gözetim altına alınan çocukların çantasında 2 adet bıçak ve bir adet balta da bulunarak el konuldu. Yaralan çocuğun ise kafa tasında çatlak olduğu ve hastanede müşahde altında tutulduğu öğrenildi.

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