Güney'de çocuklardan şok saldırı… Başına çekiçle vurdular!

Cinayet için plan yapma ve ağır yaralama suçlarından iki çocuk poliste gözetim altına alınırken, ağır yaralanan çocuk ise hastaneye kaldırıldı.

In-Cyprus'un haberine göre, olay bu sabah Limasol'da bir okulda meydana geldi. Açıklamada çocukların on-line oynanan bir oyun yüzünden tartıştıkları ve iki çocuğun diğer çocuğu öldürme planı ile bulunduğu okula gelip saldırıyı gerçekleştirdiği belirtildi. Saldırı sonrası gözetim altına alınan çocukların çantasında 2 adet bıçak ve bir adet balta da bulunarak el konuldu. Yaralan çocuğun ise kafa tasında çatlak olduğu ve hastanede müşahde altında tutulduğu öğrenildi.