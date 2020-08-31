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Güney'de Covid-19 önlemlerine uymayan 32 kişi ve 13 iş yeri rapor edildi

Güney Kıbrıs'ta, Covid-19'un yayılmasını önleme tedbirlerine uymayan 32 kişi ve 13 iş yeri rapor edildi.

31 Ağustos 2020 Pazartesi 10:29
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Güney'de Covid-19 önlemlerine uymayan 32 kişi ve 13 iş yeri rapor edildi

Rum polisi, Koronavirüsün (Covid-19) yayılmasını önleme tedbirlerine uymayan 32 kişi ve 13 iş yerinin tespit edildiğini açıkladı.

Rum Polis Sözcüsü’nün Kıbrıs Haber Ajansı’na (KHA) verdiği bilgiye göre, son 24 saat içerisinde hükümetin kontrolü altındaki bölgede toplam 851 kontrol yapıldı.

Güney Lefkoşa’daki 152 kontrolde 3 işyeri ve 17 kişinin, Limasol’daki 138 kontrolde 6 işyeri ve 4 kişinin, Larnaka’daki 175 kontrolde 1 işyeri ve 7 kişinin, Baf’taki 109 kontrolde 1 kişinin ve 2 işyerinin, Mağusa’daki 183 kontrolde 3 kişinin ve 1 iş yerinin kurallara uymadığı tesit edildi ve rapor edildi; Morfou’da yapılan 94 kontrolde her hangi bir ceza kesilmedi.

Anahtar Kelimeler:
Güney KıbrısKoronavirüsCoronavirüs
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