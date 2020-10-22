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Güney'de Covid-19 tedbirlerine uymayan 17 kişi ve 4 iş yeri rapor edildi

Rum polisi, Covid-19 virüsünün yayılmasını önleme tedbirlerine uymayan 17 kişiyi ve 4 iş yerini rapor etti.

22 Ekim 2020 Perşembe 10:06
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Güney'de Covid-19 tedbirlerine uymayan 17 kişi ve 4 iş yeri rapor edildi

Rum polisi, Covid-19 virüsünün yayılmasını önleme tedbirlerine uymayan 25 kişinin ve 4 işyerinin tespit edildiğini açıkladı.

Rum polis sözcüsünün Kıbrıs Haber Ajansı’na (KHA) verdiği bilgiye göre, son 24 saat içerisinde hükümetin kontrolü altındaki bölgede toplam 914 kontrol yapıldı.

Güney, Lefkoşa’daki 234 kontrolde 1 kişinin, Limasol’daki 124 kontrolde 11 kişinin, Larnaka’daki 145 kontrolde 1 işyeri ve 5 kişinin, Baf ilçesinde 152 kontrolde 4 kişi ve 3 işyerinin, Mağusa’daki 177 kontrolde 3 kişinin ve Morfou’da 82 kontrolde 1 kişinin kurallara uymadığı tesit edildi ve rapor edildi.

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