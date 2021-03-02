Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Polislerden korktuğu için kaçmış
Polislerden korktuğu için kaçmış
İfadesinde başkasının ismini de verdi
İfadesinde başkasının ismini de verdi
1 ay cezaevine gönderildi
1 ay cezaevine gönderildi
3 gün poliste tutuklu kalacak
3 gün poliste tutuklu kalacak
Gece vakti silahlı soygun
Gece vakti silahlı soygun
Flaş Haber
Emine Pilli görevden alındı
Kapat

GÜNEY'DE DENETİMLER SIKLAŞTIRILDI

Korona virüs salgınının kontrol altında alınabilmesi adına Güney Kıbrıs’ta uygulamada olan önlemlere uyulup uyulmadığına yönelik denetimleri sıkılaştırılırken, pandemi başlangıcından bugüne kadar Güney Kıbrıs’ta kaydedilen vaka sayısının 35 bini aştığı ifade edildi.

02 Mart 2021 Salı 11:36
477 Okunma
GÜNEY'DE DENETİMLER SIKLAŞTIRILDI

Alithia ve diğer gazeteler, Korona virüs salgınıyla mücadele çerçevesinde uygulamada bulunan önlemler konusundaki denetimlerin daha da sıkılaştırıldığını, kişilerin alınan kısıtlama kararları ve diğer önlemlere uyup uymadıklarının denetlenmesi görevini yürüten polis gücüne dün RMMO askerleri ve gümrük memurlarının da katıldığını yazdılar.


Rum Polis Subayı Hristos Andreu dün yaptığı açıklamada, kısıtlamalara uyulup uyulmadığının daha etkin bir şekilde denetlenebilmesi adına 40 RMMO ve 23 gümrük personelinin denetim ekiplerine ek olarak göreve başladıklarını belirtti.


Pazar günü gerçekleştirilen denetimlerde 148 kişinin kısıtlama kararlarına uymadığının tespit edildiğini vurgulayan Andreu, etkin denetimin sağlanması amacıyla gerekirse daha fazla askeri ve diğer devlet personelinin takviye edilebileceğini sözlerine ekledi.


Rum Sağlık Bakanı Konstantinos Yoannu ise dün yaptığı yazılı bir açıklama, kısıtlama ve tedbirlere uyulmamasından duyduğu memnuniyetsizliği dile getirdi.


Vaka sayılarında yaşanan düşüşlerin devam etmesi için vatandaşları tedbir ve kısıtlamalara uymaya çağıran Yoannu, önlemlerin kaldırılması konusunda aceleci davranmayacakları mesajını da verdi.


35 BİN VAKA
Gazete bir diğer haberinde ise, Güney Kıbrıs’ta dün Korona virüs tespit edilen kişi sayısında artış gözlemlendiğini, tespit edilen 302 yeni vaka sonrasında toplam vaka sayısının 35 bin sınırını aşarak 35 bin 9’a ulaştığını yazdı.


Rum Sağlık Bakanlığı ise dün bir açıklamada bulunarak, olası bir üçüncü dalgaya hazır olunduğu mesajını verdi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güney Kıbrıs'ta son rakamlar açıklandı
Güney Kıbrıs'ta son rakamlar açıklandı
'Altın pasaport' skandalı Anastasiadis'in hukuk bürosuna uzandı
'Altın pasaport' skandalı Anastasiadis'in hukuk bürosuna uzandı
ORTAOKULLARIN AÇILMASI 16 MART’A ERTELENDİ
ORTAOKULLARIN AÇILMASI 16 MART’A ERTELENDİ
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim