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Güney'de elektrik fiyatlarına yüzde 10 indirim

Güney Kıbrıs'ta koronavirüse karşı ekonomik tedbirler kapsamında elektrik fiyatlarına iki aylığına yüzde 10 indirim yapıldı.

20 Mart 2020 Cuma 12:03
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Güney'de elektrik fiyatlarına yüzde 10 indirim

Güney Kıbrıs Elektrik Kurumu, Rum Hükümeti'nden gelen bir öneriyi kabul eden "Kıbrıs Düzenleme Kurumu" kararına uyarak elektrik fiyatlarını iki aylığına yüzde 10 azalttı.

Rum Hükümeti'nin önerisi, koronavirüs salgınından etkilenen işletmelerin ve vatandaşların mağduriyetlerini önlemek amacıyla yapıldı.

Rum Düzenleme Kurulu’nun kararına göre azaltılan fiyatlar iki aylık bir dönem için uygulanacak ve Mart sonunda ölçülecek olan tüketim üzerinden aylık, iki ayda bir ödeme için 1 Nisan’da yapılacak tüketim ölçümünden sonra uygulanacak.

Düzenleme Kurulu dün yayımladığı basın bildirisinde, kararın iki aylık dönem sona ermeden koronavirüs salgınının durumuna göre değerlendirileceğini duyurdu.

Anahtar Kelimeler:
Güney KıbrısKoronavirüsElektrik
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