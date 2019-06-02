Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
PUBG oynayan 16 yaşındaki çocuk canından oldu
PUBG oynayan çocuk canından oldu
Pokemon Go oyuncularına kötü haber!
Pokemon Go oyuncularına kötü haber!
Hamilelik hiperglisemisi çocukta obezite nedeni
Hamilelik hiperglisemisi çocukta obezite nedeni
Mona Lisa Yapay Zekayla "Konuşturuldu"
Mona Lisa "Konuşturuldu"
Çin’de 300 bin yıllık insan fosili bulundu
300 bin yıllık insan fosili...

Güney'de FBME Bank’a soruşturma açıldı!

02 Haziran 2019 Pazar 17:07
Güney'de FBME Bank’a soruşturma açıldı!
banner44

Rum polisinin, Lefkoşa Rum Kesimi ve Limasol’daki “FBME Bank”a, kara para aklama soruşturmaları çerçevesinde Cuma günü baskın yaptığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, polis soruşturmasının kara para aklama suçunun yanı sıra, sahte bilgilerle zimmete para geçirme, yasadışı eylemlerle gelir elde etme gibi suçlarla da ilişkili olduğunu yazdı.

Haberde, bankaya baskın yapan polisin banka memurlarını sorguladığı ve bazı deliller topladığı, ancak herhangi bir tutuklama yapmadığı kaydedildi.

banner41

LEFKOŞA SURLARİÇİNDE HUZUR OPERASYONU

Öte yandan Alithia gazetesi de, Rum polisinin Lefkoşa Surlariçi’nde huzur operasyonu düzenlediğini ve 313 şahsı, 20 aracı ve 45 haneyi denetlediğini yazdı.

Haberde, huzur operasyonu kapsamında 4 kişinin yasadışı olarak adada bulunması, 2 kişinin de mahkeme kararına rağmen ödenmemiş para cezası bulunması nedeniyle tutuklandığı belirtildi.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Rum PolisiGüney KıbrısFBME BankSoruşturmaHaberGündemKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
10 Rum’dan 6’sı Kızılyürek’in Seçilmesini “Olumsuz” Buluyor
10 Rum’dan 6’sı Kızılyürek’in Seçilmesini “Olumsuz” Buluyor
Kayıp kişiler listesinde 28 çocuk
Kayıp kişiler listesinde 28 çocuk
Güney Kıbrıs’ın turizm gelirlerinde 6,2 oranında azalma
Güney Kıbrıs’ın turizm gelirlerinde 6,2 oranında azalma

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim