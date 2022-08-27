Güney'de feci kaza! 15 Yaşındaki çocuk...

Güney Kıbrıs’ta 15 yaşındaki bir çocuğun kullandığı aracın kaza yapması sonucu aynı araçta bulunan ve yaşları 13 ila 17 arasında değişen üç çocuk ve aracın sürücüsü yaralandı.

Alithia ve diğer gazeteler, Limasol’da dün sabah erken saatlerde 15 yaşındaki bir çocuğun kullandığı tek kabinli aracın kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak ağaca çarptığını, araç sürücü, yanında oturan 17 yaşındaki şahıs ve aracın yük taşımak için kullanılan kısmında bulunan 13 ila 15 yaşlarındaki iki çocuğun yaralandıklarını yazdılar.

Gazete, araç sürücü 15 yaşındaki çocuğun alkollü olduğunun da tespit edildiğini belirtirken, aracın arka kısmında bulunan 13 ila 15 yaşındaki çocukların durumunun ağır olduğunu ve tedavilerinin yoğun bakımda sürdüğünü de aktardı.