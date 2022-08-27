Künye
Kıbrıs 32
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
6'şar bin euroya Avrupa vaadi!
6'şar bin euroya Avrupa vaadi!
Eylem sırasında, Polisi darp etti!
Eylem sırasında, Polisi darp etti!
Sapık dayı cezaevinde bekleyecek!
Sapık dayı cezaevinde bekleyecek!
Kaza yaptı... Kan örneğinde uyuşturucuya rastlandı!
Kan örneğinde uyuşturucuya rastlandı!
Aracında kokain çıktı!
Aracında kokain çıktı!
Flaş Haber
CTP, tercihini yaptı...
Kapat

Güney'de feci kaza! 15 Yaşındaki çocuk...

Güney Kıbrıs'ta, 15 yaşındaki çocuğun sürdüğü araç kazasında dört çocuk yaralandı.

27 Ağustos 2022 Cumartesi 13:09
223 Okunma
Güney'de feci kaza! 15 Yaşındaki çocuk...


Güney Kıbrıs’ta 15 yaşındaki bir çocuğun kullandığı aracın kaza yapması sonucu aynı araçta bulunan ve yaşları 13 ila 17 arasında değişen üç çocuk ve aracın sürücüsü yaralandı.

Alithia ve diğer gazeteler, Limasol’da dün sabah erken saatlerde 15 yaşındaki bir çocuğun kullandığı tek kabinli aracın kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak ağaca çarptığını, araç sürücü, yanında oturan 17 yaşındaki şahıs ve aracın yük taşımak için kullanılan kısmında bulunan 13 ila 15 yaşlarındaki iki çocuğun yaralandıklarını yazdılar.

Gazete, araç sürücü 15 yaşındaki çocuğun alkollü olduğunun da tespit edildiğini belirtirken, aracın arka kısmında bulunan 13 ila 15 yaşındaki çocukların durumunun ağır olduğunu ve tedavilerinin yoğun bakımda sürdüğünü de aktardı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güney Kıbrıs’ta yeni bir vaka daha!
Güney Kıbrıs’ta yeni bir vaka daha!
Elektrik kabloları döşenmesi projesi başladı
Elektrik kabloları döşenmesi projesi başladı
Evinde hintkeneviri yetiştiren 40 yaşındaki şahıs tutuklandı
Evinde hintkeneviri yetiştiren 40 yaşındaki şahıs tutuklandı










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim