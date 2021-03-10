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GÜNEY'DE GEVŞETME KARARI ASKIYA ALINDI

Rum yönetimi, yeni tip koronavirüsün yayılmasını engellemek maksadıyla uyguladığı kısıtlama önlemlerini biraz daha gevşetmeye hazırlanırken, dün saptanan pozitif vaka sayısı 420’ye çıktığı ve tedavi gören hasta sayısı arttığı için bugün açıklamaya hazırlandığı gevşetme kararını askıya aldı.

10 Mart 2021 Çarşamba 15:37
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GÜNEY'DE GEVŞETME KARARI ASKIYA ALINDI

Rum yönetiminin dün geceye kadar kısıtlamaları gevşetmeye hazır görünmesine rağmen, yeni vaka sayısındaki dikey artışın uzmanlar arasında yoğun kaygı yarattığına dikkat çekilen haberlerde, gevşetme kararının Cuma gününe kadar askıya alındığı, bu süre içerisinde durumun gözden geçirileceğin belirtildi.

Hastanede tedavi gören hasta sayısının 154, durumu ciddi olanların da 29 olduğuna işaret edilerek uzmanların, kısıtlamaların kaldırılması halinde durumun tamamen kontrolden çıkacağından endişelendiği ve sıkı önlemlere geri dönüşün de masada olduğuna dikkat çekildi.

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