Güney'de hastaların hayatı tehlikede

Lefkoşa Rum Devlet Hastanesi’ndeki yoğun bakım servisinde 4 doktorun görev yaptığı ve hastaların hayatının “tehlikede” olduğu bildirildi.

Fileleftheros gazetesi “İnsaf, Hastalar Tehlikede” başlığıyla manşetten aktardığı haberinde, doktorlar ile Rum Sağlık Bakanlığı arasındaki çatışmaların, doktorları istifaya götürdüğünü ve en önemli servislerden biri olan yoğun bakım servisinde, yalnızca 4 doktorun hizmet verdiğini yazdı.

Gazete, bazı doktorların yoğun bakım servisinde görev yapabilmek üzere eğitim aldığını, ancak bu bölümde görev almayı çeşitli nedenlerle reddettiğini kaydetti.

Haberde, Rum Sağlık Bakanlığı’nın önce diğer hastanelerden bölüme doktor takviyesi yapılmasını, ardından da Yunanistan’dan doktor getirmeyi önerdiği, ancak bu önerinin, hastanedeki doktorlar tarafından kabul edilmediği ifade edildi.