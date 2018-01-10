Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
113988
ALTIN
160.941
DOLAR
3.7992
STERLİN
5.1336
EURO
4.5520
Uçak yemeklerinin tatsız olmasının sebebi bilimsel
Uçak yemeklerinin tatsız olmasının sebebi...
Hızlı kilo vermek isteyenler protein tüketiyor
Hızlı kilo vermek isteyenler protein...
İlişkinizin kötüye gitmemesi için 8 öneri
İlişkinizin kötüye gitmemesi için 8...
Markette bile satılan o ilaç kısırlık yapıyor!
Markette bile satılan o ilaç...
Şampuanınıza bir kaşık şeker eklerseniz ne olur?
Şampuanınıza bir kaşık şeker eklerseniz...

Güney'de hastaların hayatı tehlikede

Lefkoşa Rum Devlet Hastanesi’ndeki yoğun bakım servisinde 4 doktorun görev yaptığı ve hastaların hayatının “tehlikede” olduğu bildirildi.

10 Ocak 2018 Çarşamba 13:40
Güney'de hastaların hayatı tehlikede
banner10

Lefkoşa Rum Devlet Hastanesi’ndeki yoğun bakım servisinde 4 doktorun görev yaptığı ve hastaların hayatının “tehlikede” olduğu bildirildi.

Fileleftheros gazetesi “İnsaf, Hastalar Tehlikede” başlığıyla manşetten aktardığı haberinde, doktorlar ile Rum Sağlık Bakanlığı arasındaki çatışmaların, doktorları istifaya götürdüğünü ve en önemli servislerden biri olan yoğun bakım servisinde, yalnızca 4 doktorun hizmet verdiğini yazdı.

Gazete, bazı doktorların yoğun bakım servisinde görev yapabilmek üzere eğitim aldığını, ancak bu bölümde görev almayı çeşitli nedenlerle reddettiğini kaydetti.

Haberde, Rum Sağlık Bakanlığı’nın önce diğer hastanelerden bölüme doktor takviyesi yapılmasını, ardından da Yunanistan’dan doktor getirmeyi önerdiği, ancak bu önerinin, hastanedeki doktorlar tarafından kabul edilmediği ifade edildi.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İkonomidis: “İstişarede bulunulamaz”
İkonomidis: “İstişarede bulunulamaz”
Limasol'un gözdesi “City Of Dreams Mediterranean”
Limasol'un gözdesi “City Of Dreams Mediterranean”
Ticari denge açığı büyüdü
Ticari denge açığı büyüdü

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim