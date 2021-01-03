Güney'de hastaneler ‘sıfır noktasında’

Güney Kıbrıs’ta, Devlet Sağlık Hizmetleri Örgütü’ne (OKİPİ) bağlı hastanelerin, bugün sıfır noktasında olduğu haber verildi.

Covid-19 vakalarının her gün arttığını ve bunun çok sayıda hastanın hastanelerde tıbbi bakıma ihtiyaç duyması, bir miktar hastanın da yoğun bakımda tedavi görmesi ihtiyacını beraberinde getirdiğini yazan Fileleftheros gazetesi, elindeki bilgilere dayanarak, şu an OKİPİ’ye bağlı hastanelerde Covid-19’la ilgili mevcut yatak sayısının 115 olduğunu ve bu sayısının 121’e çıkarılabileceğini belirtti.

Covid-19 hastalığıyla ilgili olmayan geriye kalan yatak sayısının ise 89 olduğunu ve bu sayının da 98’e çıkarılabileceğini kaydeden gazete, hastanelerin şu ana kadar durumu idare edebildiklerini ve bakıma, tedaviye ihtiyacı olan hastalarını hastanede tedavi edebildiklerini, ancak vakaların artmasıyla durumun tehlikeli ölçüde zorlaştığına işaret etti.

Rum kesiminde 100 bin kişilik nüfusa hastanelerde 28-29 yatak düştüğünü de yazan gazete, hastanelerde çeşitli bölümlere bağlı odaların kapatılarak Covid-19 hastalarına ayrıldığını, öte yandan yoğun bakım servislerinde yeterli hemşire ve deneyimli personel bulunmadığını ifade etti.

Artan Covid-19 vaka sayısının sağlık sistemini çöküşe doğru ittiğini kaydeden gazete, yoğun bakım servislerindeki doluluğun aynı zamanda sağlık sisteminin dayanıklılığının, yeni ve daha sert tedbirler alınıp alınmayacağını belirleyeceğini ekledi.

Alithia gazetesi de “Hastanelerdeki Durum Sınırda” başlığıyla ilk sayfasından yer verdiği haberinde, Rum tarafındaki epidemiyoloji grubunun önümüzdeki Salı günü yeniden toplanacağını, öte yandan OMEGA’nın elindeki bilgilerin, alınan önlemlerin Ocak ayında artırılmasının ihtimal dahilinde olduğundan söz ettiğini yazdı.

Bu önlemler arasında, sokağa çıkışlarda kısa mesaj atarak izin alma uygulaması ile perakende satış yapan yerlerin en azından 2 haftalığına kapatılmasının bulunduğunu kaydeden gazete, Rum siyasi partilerinden EDEK’in epidemiyoloji grubuna eleştirilerde bulunarak, başarısız oldukları gerekçesiyle istifalarını ve hükümetin yeniden epidemiyoloji grubu oluşturmasını istediğini bildirdi.

RAKAMLAR

Güney Kıbrıs’ta dün yapılan 12 bin 39 test sonucunda 627 yeni vaka tespit edildiğini, öte yandan iki kişinin daha Covid-19’dan ötürü hayatını kaybettiğini yazan gazete, Güney Kıbrıs’ta koronavirüsten ötürü hayatını kaybedenlerin sayısının 129’a, toplam vaka sayısının ise 23 bin 445’e ulaştığını yazdı.

Hayatını kaybedenlerin 82 yaşındaki bir erkek ile 91 yaşındaki bir kadın olduğunu kaydeden gazete, 180 kişinin koronavirüs tedavisinin sürdüğünü ve bunlardan 54’ünün durumunun ciddi olduğunu da ekledi.

İNGİLTERE’DEN GELEN YOLCULAR İÇİN 10 OCAK’A KADAR KARANTİNA

Öte yandan gazete, Rum Sağlık Bakanlığı’nın dün bir açıklama yaparak, 21 Aralık tarihinde yayımlanan ve Birleşik Krallık’tan Güney Kıbrıs’a giden yolcuların Rum kesimindeki otellerde 7 gün mecburi karantinada kalmasını öngören kararını, 10 Ocak tarihine kadar uzattığını ekledi.