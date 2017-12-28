Güney'de hayvanlara 8 kat fazla antibiyotik veriliyor!

Güney Kıbrıs’ta hayvanlara, özellikle domuzlara, başka ülkelere kıyasla önerilen miktardan 8 kat fazla antibiyotik verildiği bildirildi.

Politis gazetesi, İngiltere antimikrobiyal direnç incelemesine göre, Güney Kıbrıs’ta hayvan besicilerinin hayvanlara kilo başına 400 mg’dan fazla antibiyotik kullandığını yazdı.

ABD’de hayvanlara kilo başına kullanılan antibiyotik miktarının 200 mg, İngiltere’de ise 50 mg’dan fazla olduğunu aktaran gazete, uzmanların, tarım ve besicilikte antibiyotik kullanımının azaltılması gerektiğini, çünkü bunun, iyi pişmemiş etten insana geçebileceği için kamu sağlığı açısından bir tehdit oluşturduğunu vurguladıklarını aktardı.