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Güney'de Hızlı Testlerle Sahtekârlık

Rum tarafının verdiği kovid aşı kartları ve bunların Yunan makamları ve/veya başka Avrupa ülkeleri tarafından kabul edilip edilmediği konusunda son günlerde yaşanan karışıklığın, en azından Yunanistan’la ilgili olarak çözüldüğünün görüldüğü ifade edildi.

26 Mayıs 2021 Çarşamba 13:58
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Güney'de Hızlı Testlerle Sahtekârlık

Alithia gazetesinde yer alan habere göre, Rum Ulaştırma Bakanı Yannis Karusos, Alphanews.Live’e yaptığı açıklamada, Yunanistan Turizm Müsteşarı Sofia Zaharaki’yle iletişime geçtiğini ve kendisine aşı kartlarının kabul edilmemesi gibi bir durum olmadığının açıklığa kavuşturulduğunu söyledi.
Rum Turizm Acenteleri Birliği Basın Sözcüsü Haris Papaharalambus ise açıklamasında, Yunanistan’la ortaya çıkan sorununun çözüldüğünü dile getirdi.
Rum tarafının verdiği aşı kartının diğer Avrupa ülkeleri tarafından kabul edilip edilmediği sorusuna karşılık ise Papaharalambus, AB’nin “yeşil sertifikaya” ilişkin tüzüğü geçerli olana kadar her ülkenin kendi kriterlerini ortaya koyduğunu ve vatandaşların da bu ülkelere seyahat etmeden önce bu kriterleri incelemesi gerektiğini dile getirdi.
HIZLI TESTLERLE SAHTEKÂRLIK
Fileleftheros gazetesi ise manşetten yer verdiği haberinde, Rum Polisinin, Rum Sağlık Bakanlığının şikâyette bulunmasının ardından, 1,8 milyon Euro değerindeki hızlı testlerle ilgili bir dolandırıcılık olayını araştırdığını yazdı.
Rum Sağlık Bakanlığının, geçtiğimiz hafta, sorunlu olduklarının tespit edilmelerinin ardından 1,2 milyon hızlı antijen testinin alımını durdurduğunu ve bunların standartlara uymadıklarının tespit edildiğini kaydeden gazete, Rum Sağlık Bakanlığı Genel Müdürünün gazeteye yaptığı açıklamada, bakanlığın testlerin tedarik edilmesi için ilan ettiği ihalenin sunumunda sahte belgeler kullanılması olasılığından söz ettiğini belirtti.
Gazete testlerin içerisinde bulunduğu uyduruk kutuların ve açık paketlerin şüphe uyandırdığını ve 1,2 milyon testin alımının durdurulduğunu ekledi.

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