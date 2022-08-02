Künye
Kıbrıs 30
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Evinde baskın yedi!
Evinde baskın yedi!
3 kadın hırsızlıktan tutuklandı!
3 kadın hırsızlıktan tutuklandı!
Cinayetten aranan zanlı KKTC'de yakalandı
Cinayetten aranan zanlı KKTC'de yakalandı
Uyuşturucuyla yakalandı... Aranan bir kişi daha var!
Uyuşturucuyla yakalandı
Sahte paraya 4’er ay hapis
Sahte paraya 4’er ay hapis

Güney'de ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi

Rum Sağlık Bakanlığı, ilk maymun çiçeği vakasının tespit edildiğini açıkladı.

02 Ağustos 2022 Salı 18:39
169 Okunma
Güney'de ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi
banner48

Rum Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bugün bir maymun çiçeği vakasının tespit edildiği duyuruldu.

Açıklamada, yapılan testler sonucunda maymun çiçeği testi pozitif çıkan hastanın 40 yaşında bir erkek olduğu belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında, teyit edilen vakanın taşınması ve yönetimi için ilgili tüm protokollerin etkinleştirildiği, 40 yaşındaki hastanın şu anda izole altında tutulduğu ve maymun çiçeği için belirlenmiş referans hastanesi olan Lefkoşa Genel Hastanesi’nde izlendiği aktarıldı.

Son Güncelleme: 02.08.2022 18:46
Anahtar Kelimeler:
Rum Sağlık BakanlığıMaymun çiçeğiSağlık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Turizm gelirlerinde artış!
Turizm gelirlerinde artış!
Maymun çiçeği aşılarının Ağustos sonuna doğru Güney Kıbrıs'a gelmesi bekleniyor
Maymun çiçeği aşılarının Ağustos sonuna doğru Güney Kıbrıs'a gelmesi bekleniyor
Gözünün önünde arabasını kundakladılar
Gözünün önünde arabasını kundakladılar










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim