Güney'de ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi

Rum Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bugün bir maymun çiçeği vakasının tespit edildiği duyuruldu.

Açıklamada, yapılan testler sonucunda maymun çiçeği testi pozitif çıkan hastanın 40 yaşında bir erkek olduğu belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında, teyit edilen vakanın taşınması ve yönetimi için ilgili tüm protokollerin etkinleştirildiği, 40 yaşındaki hastanın şu anda izole altında tutulduğu ve maymun çiçeği için belirlenmiş referans hastanesi olan Lefkoşa Genel Hastanesi’nde izlendiği aktarıldı.