Güney'de kardeşini vuran genç tutuklandı

Larnaka’da dün akşamüzeri, 21 yaşındaki kız kardeşini G3 tüfeğiyle vurup ölümüne sebep olan 23 yaşındaki genç tutuklandı.

Rum haber kaynakları, gencin polise verdiği ifadede dün seferberliğe gittiğini ve eve döndüğünde G3 tüfeğini temizlediği sırada tüfeğin ateş aldığını söylediğini; ancak Koronavirüs salgını yüzünden seferberliklerin askıya alınmış olması nedeniyle, bu iddianın araştırıldığını duyurdu.

23 yaşındaki gencin bugün Larnaka Kaza Mahkemesi’ne çıkarılması beklenirken, polisin gencin tasarrufundaki G3 tüfeğine el koyduğu belirtildi.

Ağabeyinin silahından çıkan kurşunla hayatını kaybeden 21 yaşındaki kadının 2 aylık hamile olduğu anlaşılmıştı.