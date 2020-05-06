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Güney'de kardeşini vuran genç tutuklandı

Güney Kıbrıs'ta kardeşini vuran genç tutuklandı.

06 Mayıs 2020 Çarşamba 08:53
716 Okunma
Güney'de kardeşini vuran genç tutuklandı

Larnaka’da dün akşamüzeri, 21 yaşındaki kız kardeşini G3 tüfeğiyle vurup ölümüne sebep olan 23 yaşındaki genç tutuklandı.

Rum haber kaynakları, gencin polise verdiği ifadede dün seferberliğe gittiğini ve eve döndüğünde G3 tüfeğini temizlediği sırada tüfeğin ateş aldığını söylediğini; ancak Koronavirüs salgını yüzünden seferberliklerin askıya alınmış olması nedeniyle, bu iddianın araştırıldığını duyurdu.

23 yaşındaki gencin bugün Larnaka Kaza Mahkemesi’ne çıkarılması beklenirken, polisin gencin tasarrufundaki G3 tüfeğine el koyduğu belirtildi.

Ağabeyinin silahından çıkan kurşunla hayatını kaybeden 21 yaşındaki kadının 2 aylık hamile olduğu anlaşılmıştı.

Son Güncelleme: 06.05.2020 08:58
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vatandas 2020-05-06 09:20:05

BU NASIL G3 TUFEGI EVINDE TUTAR SANKI OYUNCAKTIR DEMEK GAVURLARIN EVLERINDE SILAH TUTARLAR

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TMT 2020-05-06 10:08:31 @vatandas

G.. KORKUSUNDAN SİLAH VE MERMİLERİ YANLARINDADIR.

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Vatandas 2020-05-06 09:50:41 @vatandas

Terhis olduklari zaman G3’le birlikte terhis olurlar cunku,adamlar her zaman savasa hazir

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Vatandas 2020-05-06 09:50:41 @vatandas

Terhis olduklari zaman G3’le birlikte terhis olurlar cunku,adamlar her zaman savasa hazir

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