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Güney'de kısıtlamalar kalkıyor!

Güney Kıbrıs yarın kalkacak kısıtlamalar için hazırlanıyor

07 Şubat 2021 Pazar 11:14
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Güney'de kısıtlamalar kalkıyor!

Güney Kıbrıs, koronavirüsle mücadele çerçevesinde yürürlükte olan karantinanın yarın kalkacak olmasına hazırlanıyor.

Rum radyosu konuya ilişkin haberinde, Güney Kıbrıs’ta uygulamada olan karantina kurallarının gevşetilmesinde yarın bir diğer aşamaya geçileceği, okulların bazı sınıflarında yeniden öğrenime başlanılacağını ve perakende satış yapan dükkanların yarın yeniden açılmaya hazırlandığını aktardı.

Haberde, yarın işbaşı yapacak sektörlerde çalışacakların, eğer bugüne kadar yapmamışlarsa, bugün hızlı test yaptırmaları gerektiği belirtildi.

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