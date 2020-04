Güney'de kısıtlamaların kaldırılması

Rum Sağlık, Maliye ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanları, bu sabah düzenlenen ortak basın toplantısıyla, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dün akşamki basın toplantısında açıkladığı, kısıtlayıcı tedbirlerin aşamalı olarak kaldırılması stratejisinin detaylarını anlattı.

Rum haber kaynaklarına göre, Rum Sağlık Bakanı Konstandinos Yoannu, Anastasiadis’in dün akşam açıkladığı kısıtlayıcı tedbirlerin aşamalı olarak kaldırılması stratejisini bugün detaylandırmak üzere toplantı düzenlediklerini ve Güney Kıbrıs’taki cesaret verici epidemiyolojik görüntünün, kısıtlamaların adım adım kaldırılmasına izin verdiğini söyledi.



Bugüne kadar gelinen süreçte yapılanları anlatan Yoannu, atılacak adımların da yavaş ve istikrarlı olacağını ifade etti; birinci aşamada 4 Mayıs itibarıyla kaldırılacak kısıtlamaları özetle şöyle anlattı:



1- Devlet hastaneleri ile özel hastaneler tam kapasite çalışacak, ancak

a- Ziyaretçi yasakları devam edecek,

b- Devlet hastanelerindeki poliklinik hizmetleri içi nrandevu alınacak,

c- Acil olmayan hastalar için, servislerdeki odalar en fazla yüzde 60 oranında dolu olabilecek,

d- Çalışma düzeni Covid-19’lu hastalara hizmet verebilecek şekilde düzenlenecek.

2- Diş klinikleri yeniden çalışmaya başlayacak.

3- Yeniden çalışmaya başlayacak tüm işletmelerde düzenleme yapılacak;

a- Her 8 metrekareye bir çalışan olacak şekilde düzenleme yapılacak, iki metrelik mesafe kuralına uyulacak.

b- Her işletmenin girişinde dezenfektan bulundurmak zorunlu olacak.

c- İşletmelere girecek olan kişilerin bilgilendirilmesi ve denetçilerin işinin kolaylaştırılması amacıyla binaların dışına, bina içerisinde bulunan kişi sayısının asılacak.

d- Sık kullanılan yüzeyler titiz şekilde günlük olarak temizlenip dezenfekte edilecek.

e- Maske ve ateş ölçerlere doğrudan erişim sağlanacak.

4- Mağaza ve süpermarketlerdeki personel ile otobüs şoförlerinin ve halka hizmet veren diğer tüm sektörlerde çalışanların maske takması zorunlu olacak; ancak mağazaya veya süpermarketlere giden müşterilerin veya otobüste yolculuk yapanların maske takmaları tavsiye edildiği halde, maske takma zorunluluğu olmayacak.

5- Hassas grupta yer alan kişiler evden çalışacak.

6- 4 Mayıs-20 Mayıs tarihleri arasında açılacak sektörler ve izin verilecek olan durumlar:

a- İnşaat sektörü ve benzer ekonomik faaliyetler,

b- Alışveriş merkezleri içerisinde bulunanlar dışındaki tüm perakende işletmeler,

c- Halk pazarları, açık pazarlar,

d- Yakıt ikmali yapmak üzere gelen, herhangi bir mürettebatı veya yolcusu dışarı çıkmayacak olan kruz gemilerine izin verilecek,

e- Ticari gemilerin mürettebatının ikamesi ve özel teknelerin izin verilen bölgelerde demirleme, bakım ve onarım çalışmaları maksadıyla dolaşımına izin verilecek.

7- Lise son sınıfta olan devlet okulu ve özel okul öğrencileri 11 Mayıs’ta okula gidecek. Diğer sınıflardaki öğrenciler için Eğitim Bakanlığı tarafından plan hazırlanacak. Uzaktan eğitim devam edecek.

8- Turizm ve seyahat acenteleri açılacak.

9- Araba yıkamacılar açılacak.

10- "Kıbrıs Olimpiyat Komitesi" listesinde bulunan sporcuların açık spor tesislerini kullanmalarına, 18 Mayıs'tan itibaren de açık alanda olmak şartıyla takım antrenmanlarına izin verilecek. Hem bireysel hem takım sporcularının soyunma odaları, spor salonları ve diğer kapalı alanları kullanmalarına izin verilmeyecek.

11- Toplu taşımacılıkta yüzde 50 doluluk kuralına uyulacak.

12- Tüm devlet daireleri normal mesaiye başlayacak.

13- SMS ile başvuru yöntemiyle günde üç kez sokağa çıkılabilecek. Gece sokağa çıkış yasağı 22.00-06.00 saatleri arasında uygulanmaya devam edecek.

14- Açık alanlarda, kaldırımlarda, parklarda, iki kişiyi aşmayacak şekilde bireysel egzersizler (yürüyüş, denizde veya havuzda yüzme, bisiklet sürme v.b) serbest bırakılacak. Bu uygulamadan küçük yaştaki çocuklar muaf tutulacak.

15- Kilise, cami ve diğer dini alanlarda diğer ibadet çeşitlerine, 10 kişiyi geçmemek ve bütün sağlık- güvenlik prosedürlerine uyulması kaydıyla izin verilecek.

İkinci aşamada ise (21 Mayıs-8 Haziran tarihleri arasında):

1- Kuaförler, berberler ve güzellik salonları 21 Mayıs’ta açılacak.

2- Lokantalar 21 Mayıs’tan itibaren yalnızca dış mekandahizmet verebilecek.

3- Kütüphaneler, müzeler ve ören yerleri ve bet ofisler 1 Haziran itibarıyla açılabilecek,

4- 1 Haziran’dan itibaren kruz gemilerinden yolcu indirilmesi haricinde, limanlar tam kapasiteyle çalışmaya başlayacak.

5- 21 Mayıs’tan itibaren SMS göndermeden sokağa çıkılabilecek.

6- 10 kişiye kadar olan toplantılara izin verilecek.

7- Tüm ibadetlere, vaftizlere, evlilik törenlerine ve cenazelere, Sağlık Bakanlığı’nın belirleyeceği protokollere uymak kaydıyla, 1 Haziran itibarıyla izin verilecek.

8- Parklarda, dış mekan çocuk oyun yerlerinde, meydanlarda, marinalarda ve benzeri yerlerde, 10 kişiyi aşmamak koşuluyla toplu halde bulunulabilecek.

9- Gece saat 22:00’dan sabah saat 06:00’a kadar olan tam sokağa çıkma yasağı kaldırılacak.

Üçüncü aşamada ise (9 Haziran-13 Temmuz):



1- Alışveriş merkezleri ve ticari merkezler açılacak.

2- Havalimanları/ havayolu şirketleri aşamalı olarak ve belli koşullar çerçevesinde açılacak.

3- Limanlar kruz gemilerine de hizmet vermeye başlayacak.

4- Lokantalar iç ve dış mekanda hizmet verebilecek.

5- Oteller ve spor salonları açılacak.

6- Sahiller, sosyal mesafe kuralına uyulmak kaydıyla açılacak.

7- Açık hava tiyatroları ve sinemaları açılacak.

8- Seyircisiz spor müsabakaları düzenlenebilecek.

9- Özel yükseköğretim kurumlarının yaz programları yapılabilecek.

Dördüncü aşamada ise (14 Temmuz ve sonrası):



1- Kapalı sinema salonları ve tiyatrolar açılabilecek.

2- Festivaller ve konserler yapılabilecek.

3- Kumarhaneler açılacak.

4- İç ve dış mekan çocuk oyun alanları hizmet verebilecek.

Tüm bu faaliyetler, yetkili bakanlıkların belirleyeceği protokollere göre uyarlanacak ve tüm kurallara uyulması zorunlu olacak.

MALİYE BAKANI: “HEDEF 2020’NİN SON 3 AYI İÇERİSİNDE EKONOMİYİ YENİDEN AYAĞA KALDIRMAK”



Rum Maliye Bakanı Konstandinos Petridis ise, hedeflerinin 2020’nin son 3 ayı içerisinde ekonomiyi yeniden ayağa kaldırmak ve 2021 yılında zirveye çıkarmak olduğunu söyledi.

Petridis, ekonomi olmadan ne sağlık sistemi, ne de gelir olabileceğini vurgularken, kısıtlayıcı tedbirlerin kaldırılacağı ikinci aşamaya odaklanmak gerektiğini, çünkü en tehlikeli ve geriye dönüşe sebep olabilecek aşamanın ikinci aşama olduğunu belirtti.

Kısıtlayıcı tedbirlerin aşamalı olarak kaldırılması ile ilgili yol haritasının bütünlüklü bir stratejiye dayandığını ifade eden Petridis, bu stratejinin AB’deki ortaklarla istişare ve epidemiyolojik veriler ışığında saptandığını söyledi.

Petridis ayrıca, perakende işletmelerin açılmasının oldukça önemli olduğuna ve bu sektörün ekonomiye yaklaşık 1 milyar Euro’luk katma değer sağladığına işaret etti.

Habere göre Petridis, inşaat sektörünün ise ekonomiye yüzde 5’lik katma değer sağladığını kaydederek, devlet gelirlerine yüzde 16’lık gelir sağladığını belirtti.