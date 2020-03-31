Güney'de koronavirüs tedavisi gören kadın doğum yaptı

Kıbrıs'ın güneyinde Makarios Hastamesi'nde bugün Koronavirüs pozitif olan bir kadının doğum yaptığı ifade edildi.

Rum Basınındaki haberlere göre Baf'ta tedavi gören Koronavirüs taşıyan bir hamile kadının bugün öğle saatlerinde Lefkoşa'daki Makarios Hastanesine sevk edildiği söylendi.

Söz konusu şahsın saat 17.00 civarında sezaryanla doğumu gerçekleştirdiği söylenirken, kadının sağlık durumunun iyi olduğu söylendi.

Kıbrıs'ta ilk kez böyle bir durumla karşı karşıya kalındığını söyleyen Rum Basını, çocuğun cinsiyetinin ise erkek olduğunu belirtti.

Kaynak : Kıbrıs Postası