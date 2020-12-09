Güney'de koronavirüse karşı alınan yeni tedbirler açıklandı

Rum Sağlık Bakanı Konstantinos İoannou’nun Çarşamba günü açıkladığı ön tedbirlerin devamı olarak, 11 Aralık Cuma gününden itibaren geçerli olacak tüm tedbirler listesi açıklandı...
Güney Kıbrıs’ta Koronavirüs salgınına karşı mücadele amaçlı tedbirler Cuma günü sabah saat 6.00’dan itibaren 31 Aralık sabah saat 5.00’e kadar geçerli olacak bazı durumlar dışında saat 21.00’den saat 05.00’e kadar dolaşım yasağı geçerli olacak.
- İş yerine gitmek ya da iş amaçlı hareketler çalışanların Dolaşım İzni belgesiyle yapılabilecek.
- Tıp merkezlerine ya da hastanelere veya eczane, veterinere gitmek ya da acil sağlık durumları, ava yasak olmayan bölgelere ya da bölgelerden hareketler, 2003-2017 Yaban Kuşlar ve Av Eti Yasası temelinde belirlendiği gibi sadece av için izin verilen günlerde sabah 03.00’te geçerli olacak.
- Kamu alanlarında (park, cadde, baraj, piknik alanları, sahiller, kaldırımlar ve marina gibi) küçük çocuklar dışında toplanacak kişi sayısı ikiyi geçmeyecek.
- Evlerde toplanacak kişi sayısı çocuklar da dâhil onu geçmeyecek.
- Kiliselerde ya da diğer dini mekânlarda dini ayinler dindarların/iman edenlerin/inananların katılımı olmadan yapılabilecek.
- Ev dışında düğün ve vaftiz gibi etkinliklerde yemek / akşam yemeğine çocuklar da dâhil en çok on kişi katılabilecek.
- Dini törenlere (düğün, vaftiz, cenaze) en fazla on kişi katılabilecek.
- Lise ve Yüksek Eğitim Kurumları 14.12.2020 Pazartesi gününden itibaren internet üzerinden eğitim verecek. Anaokulları, ilkokullar ve ortaokullar normal olarak çalışmaya devam edecek. Tabii bunlar yine kamu ve özel okullar olacak.
- Buna ek olarak, hastanelere, kliniklere, tıp ve teşhis merkezlerine ziyaretler yasak olacak.
- Önlemlere göre, tüm konuk yerleri (restoran, taverna, kafeterya, birahane, snack-bar ve bar, kahvene, ticaret merkezleri, spor dernekleri, kültür dernekleri, vesaire) kapalı olacak ve sadece evlere paket servis/ take away (saat 21.00’den sonra sadece eve teslim) yapılabilecek.
- Otel ve turistik tesislerde restoranlar saat 21.00’e kadar çalışacak ve sadece geceleyen kişiler için metrekare temelinde iç mekânlarda en fazla 40 dış mekânlarda 80 kişi bulunabilecek.
- Bunun yanı sıra Baf ve Larnaka havaalanlarındaki restoranların çalışmasına izin verilecek.
- Kapalı tiyatro, amfi tiyatro, sinema ve gösteri salonlarının çalışmaları ileri bir tarihe kadar ertelenecek.
- Halk pazarları yüzde 50 dolulukla çalışacak ve kişiler arasındaki mesafelerin protokoller temelinde 1,5 metre olması gerekiyor.
- Kamu ve özel alanlarda toplu ve diğer tür etkinlikler, toplantılar, eylemler, yürüyüşler, konserler, panayırlar, Noel pazarları, festivaller yasak olmaya devam edecek.
- Toplu taşıma araçlarında doluluk oranı kazalara göre, Ulaştırma, İletişim ve Bayındırlık Bakanlığı tarafından belirlenecek.
- Kapalı ticari alanları çalışmaları bir tarihe kadar ertelenecek.
- 500 metrekareden büyük süpermarket, büyük mağazalar da dahil diğer perakende ticaret alanlarını çalışmasına izin veriliyor ve bu alanlarda her 10 metrekareye bir kişi girebilecek. Bu alanlar içeriye girişlerde kontrol edilecek. İçerde doğal katılımdan daha fazla olmamasına dikkat edilecek.
- Spor salonları, dans okulları ve diğer spor okullarının çalışmaları askıya alınıyor. Kişisel sporlar serbest olacak.
- Bahis işletmeleri, Sağlık Bakanlığı ve Ulusal Bahis Kurumu tarafından daha önce açıklanan tedbirler temelinde çalışabilecek ve her 10 metrekareye sadece bir kişi girebilecek ve müşteriler sadece bahislerini yatırmaları gereken süre boyunca içeride kalabilecekler.
- Casinolar kapalı olacak.
- Tedavi amacıyla özürlüler dışında veya antrenör de dahil dört kişiye kadar antrenmanlar dışında yüzme havuzları kullanıma yasak olacak.
- Otel ve turistik tesislerde geceleyen kişiler için, spor alanları, yüzme havuzları ve spa veya restoranlar akşamları saat 21.00’e kadar çalışabilecek.
- Limasol ve Larnaka limanları sadece ticari amaçlı çalışabilecekler ve yolcu gemilerine biniş-iniş yasak olacak.
- Atletizm etkinlikleri, antrenmanlar ve atletizm etkinlikleri 18 yaş kililer için yasak olacak.
Ayrıca açık ve kapalı atletizm tesislerinin çalışmaları ve kullanımları aşağıdaki durumlar dışında yasak olacak:
- Atletizm tesislerinin çalışmaları antrenör de dâhil sadece dört kişilik gruplar için geçerli olacak ve seyirci kabul etmeyecekler.
- Atletizm tesisleri, seyirci veya taraftarlar olmadan antrenmanlar, müsabakalar Α΄, Β΄ ve C΄ kategorisinde ulusal şampiyonluklar için sağlık protokolleri uygulanarak çalışmaya devam edebilecek.
- Antrenör da dâhil antrenmanlar ve Olimpiyat Oyunlarına katılacak sporcular gibi Kıbrıs Atletizm Örgütüne kayıtlı yüksek düzey antrenmanları için spor tesislerinin çalışmalarına dört kişiye kadar katılımla izin verilecek.
- 18 yaş altı çocuklar için tüm dil okulları, spor ve sosyal faaliyetler yasak olup sadece tele eğitim veya eğitim alanına en fazla iki kişinin doğal katılımına izin verilecek.
- Mahkemeler, Sağlık Bakanlığı ile işbirliği içinde Yüksek Mahkemenin talimatları temelinde çalışmaya devam edecekler.
- Çalışma saatlerinin başlamasından sabah saat 09.00’a kadar perakende işletmeler sadece 65 yaş üzeri kişileri kabul edecek.
- Gece kulüpleri, diskotek, eğlence merkezleri ve müzik-dans merkezleri kapalı olmaya devam edecek.
- Çocuk oyun alanları, lunapark ve tematik parkalar kapalı olmaya devam edecek.
- Seminerler, ticari ve diğer tür sergiler yasak olmaya devam edecek.
- Huzur evlerine, yaşlılar bakım evlerine, yıllık rahatsızlıkları olanlar merkezlerine, savunmasız yabancı grupların kaldıkları merkezlere, geçici evsizlerin kaldığı konuk evlerine, çocuk sığınma evlerine ziyaretler ve girişler yasaklanırken, özürlü kişiler haftada sadece iki defa ziyaret kabul edebilecekler ve acil durumlarda durumun yetkili tarafından incelenmesi durumunda ek ziyaretlere izin verilecek.
- Ayrıca kamp alanlarının çalışmaları da erteleniyor.
- Bunun yanı sıra, sığınma başvurusu için yeni gelenler dışında, konaklama, konuk evleri, sığınma başvurusunda bulunanların kaldıkları merkezlere giriş / çıkışlar yasaklanıyor. Bu alanlara sadece çalışanların giriş/çıkışlarına ve insani amaçlı veya sağlık nedenleriyle belli izinle giriş/çıkışlara izin verilecek.