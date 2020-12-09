Güney'de koronavirüse karşı alınan yeni tedbirler açıklandı

Rum Sağlık Bakanı Konstantinos İoannou’nun Çarşamba günü açıkladığı ön tedbirlerin devamı olarak, 11 Aralık Cuma gününden itibaren geçerli olacak tüm tedbirler listesi açıklandı...

Güney Kıbrıs’ta Koronavirüs salgınına karşı mücadele amaçlı tedbirler Cuma günü sabah saat 6.00’dan itibaren 31 Aralık sabah saat 5.00’e kadar geçerli olacak bazı durumlar dışında saat 21.00’den saat 05.00’e kadar dolaşım yasağı geçerli olacak.