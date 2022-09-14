Güney'de köy meydanına "ırkçı" pankart asıldı

Limasol’a bağlı “Kandu” (Çanakkale) köyünde “ırkçı sözler” içerdiği belirtilen pankart asıldı.

Politis gazetesi, pankartın gerek köyden geçenler gerekse sosyal medyada tepkiye yol açtığını yazdı.

BİZZAT MUHTAR ASTI

Pankartın köyün merkez bir noktasında buluna kilisenin önüne bizzat köy muhtarı Sofoklis Yeorgiu tarafından asıldığı bildirildi.

Tepkilerin odağına yerleşen pankartta “Biz Hristiyan’ız ve Yunanca Konuşuruz – Kıbrıslılar Değil Mülteciler Uyum Sağlamalıdır” yazıldığı kaydedildi. Gazete, 1974’ten önce Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumların birlikte yaşadığı karma bir köy olan köyde, şu anda Rum göçmenlerin oturduğunda da dikkat çekti.