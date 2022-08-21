Künye
Kıbrıs 37
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Keçi hırsızlığında 4'üncü zanlı da tutuklandı
Keçi hırsızlığında 4'üncü zanlı da...
Tartıştığı kişiyi bıçakladı
Tartıştığı kişiyi bıçakladı
2 ay cezaevinde tutuklu bekleyecek!
2 ay cezaevinde tutuklu bekleyecek!
Böyle dayı olmaz olsun!
Böyle dayı olmaz olsun!
Uyuşturucu satıcısı Cezaevi'ne gönderildi
Uyuşturucu satıcısı Cezaevi'ne gönderildi
Flaş Haber
Sabah saatlerinde feci kaza!
Kapat

Güney'de maymun çiçeğine yakalanan bir kişi taburcu edildi

Güney Kıbrıs’ta maymun çiçeği teşhisi konan 46 yaşındaki hasta taburcu edildiği bildirildi.

21 Ağustos 2022 Pazar 17:11
8 Okunma
Güney'de maymun çiçeğine yakalanan bir kişi taburcu edildi


Dünyada endişe yaratan "maymun çiçeği" vakaları ile birlikte Kıbrıs'taki ilk hasta taburcu edildi ve döküntüleri iyileşene kadar evde kalmaya devam edeceği açıklandı.

Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Konstantinos Athanasiou'nun iletişim danışmanı, ilgili hastanın normal hayatına dönüşünün ancak kızarıklıklar tamamen iyileştiğinde kişisel doktor tarafından yapılacağını belirtti.

Hastalık teşhisi konan diğer iki kişinin tedavisinin sürdüğü, bir diğer hastanın ise evinde takip edildiği bildirildi.

Güney Kıbrıs’ta maymun çiçeğiyle ilgili 1.260 doz aşı temin edildiği biliniyor. Aşılama, sağlık profesyonelleri ve ilgili hastaların temaslıları için başladı.

Anahtar Kelimeler:
Güney KıbrısMaymun çiçeği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güney Kıbrıs Rus turistlere vize yasağına karşı
Güney Kıbrıs Rus turistlere vize yasağına karşı
Güney KIbrıs'ta gençler arasındaki işsizlik yüzde 17.6
Güney KIbrıs'ta gençler arasındaki işsizlik yüzde 17.6
Rum bandıralı gemi, kaza yaptı!
Rum bandıralı gemi, kaza yaptı!










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim