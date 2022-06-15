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Güney'de müebbet hapse çarptırılan şahsın cezası Başkanlık affıyla ertelendi

Ayia Napa’da 2016 yılında, 4 kişinin öldürüldüğü cinayette müebbet hapse çarptırılan şahsın cezasının, Başkanlık Affı ve Hukuk Dairesi’nin görüşü sonucu ertelendiği bildirildi.

15 Haziran 2022 Çarşamba 13:11
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Güney'de müebbet hapse çarptırılan şahsın cezası Başkanlık affıyla ertelendi
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Alithia gazetesi, söz konusu şahsın olayın ana tanığı ve cinayeti işleyen kişilerin bindiği aracın sürücüsü olduğunu ve aleyhinde getirilen 20 farklı suçlamayı kabul ederek müebbet hapis cezasına çarptırıldığını kaydederek, olaya şahitlik etmeyi kabul eden bu kişinin polis koruması altına alındığını ve cezaevi dışında tutulduğunu yazdı.

Gazete, şahsın gönüllü ifadesinde cinayetle ilgili tüm bilgileri vermeyi ve zanlılar aleyhinde şahitlik etmeyi kabul ettiği gerekçesiyle, cezasının Başkanlık Affıyla ertelendiğini kaydetti.

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