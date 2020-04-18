Güney'de Paskalya hazırlığı

Kıbrıs'ın güneyinde yarın Paskalya bayramı...

Paskalya bayramı nedeniyle Kıbrıs'ın güneyinde son iki gündür marketlerdeki yoğunluk devam ediyor.

Rum yetkililer bu paskalya bayramının evde geçirilmesi için çağrı yaparken, kiliselerde kapalı olacak.

PASKALYA NEDİR?

Paskalya, Hristiyanlıktaki en eski ve en önemli bayram. İsa'nın çarmıha gerildikten sonra 3’üncü günde dirilişi kutlanır. Doğu ve Batı kiliseleri arasında farklılıklar olmakla beraber, Paskalya dönemi yaklaşık olarak Mart sonundan Nisan sonuna kadar olan dönemdir. Her sene sabit bir tarihte gerçekleşmeyen ve dünya kiliselerinin çoğunda Pazar günü kutlanan Paskalya Günü ise, Kıyam Yortusu, Diriliş Pazarı ya da Diriliş Günü olarak da adlandırılır.

Kıbrıs Postası