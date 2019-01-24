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Güney'de patates boyutuna sınır

Rum Tarım Bakanlığı’nın, patates ürününün, daha iyi sunulabilmesi için patates ticaretine ilişkin genelge yayımladığı belirtildi.

24 Ocak 2019 Perşembe 17:40
Güney'de patates boyutuna sınır

Politis gazetesi, Rum Tarım Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye dayanarak, 35 milimetreden küçük patatesin piyasaya sürülmesini yasakladığını belirtti.

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Piyasaya sürülecek olan taze patatesin boyutunun 28 milimetre, olgun patatesin ise 35 milimetrenin altında olmayacağını yazan gazete, genelgenin, piyasaya sürülecek patatesin, bütün, sağlıklı, yüksek hava sıcaklığı nedeniyle kahverengi lekeler gibi iç ve dış kusurlarından, çürük izlerinden arındırılmış olmasını da belirlediğini yazdı.

Gazete, örneğin “küçük patates”(babies) gibi özel tür patatesler için boyutun, uygun olması şartıyla,  müşterinin talebine bağlı olarak 25 milimetreden az olabileceğini de belirtti.

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Rum Tarım BakanlığıPatatesPatates BoyutuGenelgeHaberGüney Kıbrıs
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