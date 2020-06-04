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Güney'de pozitif vakaya rastlanmadı

Güney Kıbrıs'ta son testlerde pozitif vakaya rastlanmadı

04 Haziran 2020 Perşembe 18:41
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Güney'de pozitif vakaya rastlanmadı

Güney Kıbrıs'ta son 24 saat içerisinde gerçekleştirilen 1996 test sonucunda hiç pozitif vakaya rastlanmadığı haber verildi. 

Rum haber kaynakları, toplam koronavirüs vaka sayısının 958'de kaldığını belirtti.

Son Güncelleme: 04.06.2020 20:10
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