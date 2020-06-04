Güney'de pozitif vakaya rastlanmadı

Güney Kıbrıs'ta son 24 saat içerisinde gerçekleştirilen 1996 test sonucunda hiç pozitif vakaya rastlanmadığı haber verildi.
Rum haber kaynakları, toplam koronavirüs vaka sayısının 958'de kaldığını belirtti.
Son Güncelleme: 04.06.2020 20:10
Güney Kıbrıs'ta son testlerde pozitif vakaya rastlanmadı
Güney Kıbrıs'ta son 24 saat içerisinde gerçekleştirilen 1996 test sonucunda hiç pozitif vakaya rastlanmadığı haber verildi.
Rum haber kaynakları, toplam koronavirüs vaka sayısının 958'de kaldığını belirtti.