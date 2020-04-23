Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Ramazanda corona virüse karşı 6 önemli uyarı
Ramazanda coronaya karşı 6 önemli uyarı
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar uyarısı
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar...
Saç dökülmesinin nedeni
Saç dökülmesinin nedeni
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Google o uygulamaları kaldırdı
Google o uygulamaları kaldırdı

Güney'de rastgele 800 kişiye Covid-19 testi yapılacak

Rum Sağlık Bakanlığı, Güney'de, 800 adet rastgele test yapılacağını duyurdu.

23 Nisan 2020 Perşembe 14:43
763 Okunma
Güney'de rastgele 800 kişiye Covid-19 testi yapılacak

Rum Sağlık Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamada, Güney'deki nüfusa rastgele Koronavirüs testleri yapılacağı ifade edildi. 

Cuma gününden, gelecek hafta salı gününe kadar toplamda 800 numunenin alınacağı ifade edilen açıklamada, testin amacının, Güney'deki aktif enfeksiyonu olan insanların yüzdeliğini ortaya çıkarmak, değerlendirmek, aynı zamanda da yaş grupları ve ülke genelinde bölgeler arasındaki aktif enfeksion oranlarını karşılaştırmak" olduğu kaydedildi. 

Yine Rum Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, teste tabi tutulacak kişilerin seçiminin, ilçe ve yaş gruplarına göre yapıldığı belirtilerek, yetkililerin, seçilen kişileri bilgilendirileceği ifade edildi. 

Anahtar Kelimeler:
Güney KıbrısKoronavirüsCovid-19
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SON DAKİKA! Güney Kıbrıs'ta 6 yeni pozitif vaka
SON DAKİKA! Güney Kıbrıs'ta 6 yeni pozitif vaka
En çok ihlal Baf’ta
En çok ihlal Baf’ta
SON DAKİKA! Güney Kıbrıs'ta 12 yeni vaka
SON DAKİKA! Güney Kıbrıs'ta 12 yeni vaka
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim