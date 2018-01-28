Güney'de seçime katılım oranı % 71,4

Güney Kıbrıs’ta bugün gerçekleştirilen Başkanlık seçiminde, saat 18.00 itibarıyla oy verme işlemi sona erdi.

Rum Yüksek Seçim Kurulu’nun web sayfasındaki verilere göre, şu ana kadar Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis yüzde 35,75, AKEL destekli bağımsız Başkan adayı Stavros Malas yüzde 29,34, DİKO Başkan adayı Nikolas Papadopulos da yüzde 26 oranında oy aldı.

Güney Kıbrıs’ta bugün gerçekleştirilen Başkanlık seçiminde, oy verme işleminin sona ermesiyle birlikte, oy kullanmayanların oranı açıklandı.

Rum haber kaynaklarına göre, Rum Yüksek Seçim Kurulu’ndan yapılan açıklamada, boykot oranı yüzde 28,6 olarak açıklandı. Açıklamada, kayıtlı seçmenin yüzde 71,4’ünün sandığa giderek oy kullandığı belirtildi.

Seçime katılım oranı 2013 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde %83,14, 2016 milletvekilliği seçiminde ise %66.74 olmuştu.