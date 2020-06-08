Güney Kıbrıs’ta seferberlikten kaçanlara 500 Euro para cezası verilmesini öngören yasa tasarısı hazırlandığı bildirildi.
Alithia gazetesi, yasa tasarısının Rum Hukuk Dairesi’nde teknik incelemede olduğunu ve hedefin, seferberliğe gitmekten kaçışın önlenmesi olduğunu yazdı.
Güney'de seferbelikten kaçana 500 Euro ceza
Güney Kıbrıs’ta seferberlikten kaçanlara 500 Euro para cezası verilmesini öngören yasa tasarısı hazırlandığı bildirildi.
08 Haziran 2020 Pazartesi 11:40
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Güney Kıbrıs’ta seferberlikten kaçanlara 500 Euro para cezası verilmesini öngören yasa tasarısı hazırlandığı bildirildi.