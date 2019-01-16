Güney'de selde mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı

Aşırı yağışlar Güney Kıbrıs'ta da hayatı olumsuz etkiliyor. Dün akşamdan sabaha kadar yaşanan su taşkınları nedeniyle araçlarında mahsur kalan 8 kişi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı.

Öte yandan fırtına nedeniyle birçok bölgede ağaçlar devrildi.

Fileleftheros, aşırı yağışlar nedeniyle evler ve yolların sular altında kaldığını, güçlü rüzgarların ağaçları ve elektrik direklerini ve bir okulun su deposunu devirdiğini, dün öğleden sonra 45 bölgeye elektrik enerjisi verilemediğini yazdı.

Gazeteye göre, Lefkoşa’nın Rum kesimindeki bir ilkokulun 2 tonluk su deposu dün saat 11.00 sularında büyük bir gürültüyle devrildi. Depo okul binasının çatısına değil, merdiven kirişlerinin üzerine düştüğü için öğrenci veya öğretmenlere zarar vermedi.

Yine Lefkoşa’nın Rum kesimindeki işlek bir caddede bulunan bir elektrik direği şiddetli rüzgar nedeniyle yol ortasına devrildi, direk yoldan geçenler tarafından kenara çekildi. Kötü hava şartları nedeniyle dün akşamüzeri Lefkoşa, Limasol ve Larnaka başta olmak üzere Güney Kıbrıs genelinde 45 bölgeye elektrik enerjisi verilemedi.

Baf’ta ise Argaka ve Pomo barajlarının ardından dün de 2 milyon 180 bin metreküp su kapasiteli “Mavrokolimbu” barajı taştı.

Politis dağlık bölgelerde toprak kayması ve taş devrilmesi nedeniyle birçok yolun ulaşıma kapandığını belirtti.