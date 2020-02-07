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Güney'de sivrisineklere karşı 'drone' çözümü

Limasol’da sivrisinek problemine karşı ‘drone’ kullanılması gündemde...

07 Şubat 2020 Cuma 12:54
Güney'de sivrisineklere karşı 'drone' çözümü
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Limasol Belediyesi’nin, bölgedeki büyük sivrisinek problemine çözüm arayışları çerçevesinde tüm müdahil kurumların katıldığı bir toplantı düzenlediği haber verildi.

Toplantıda devlet, belediye ve İngiliz Üslerinin de iş birliğiyle bu problemle mücadele edilmesine ilişkin bir dizi faaliyette bulunulmasına karar verildiğini yazan Politis gazetesi, sivrisineklerle mücadele konusunda insansız hava araçlarının (drone) kullanılması ihtimalinin de bulunduğunu belirtti.

Bu yıl sivrisinek larvalarının öldürülmesi için ek personel işe alınmasını kapsayan operasyonel bir program organize edildiğini kaydeden gazete, Limasol Belediye Başkanı Nikos Nikolaidis’in ise toplantının ardından yaptığı açıklamada, sivrisinek larvalarının öldürülmesi amacıyla, ulaşımı zor olan alanlarda ilaçlamanın güçlendirilmesi için drone kullanılmasının programa dahil edilmesi olasılığının yüksek olduğunu söylediğini ekledi.

Anahtar Kelimeler:
SivrisinekDrone
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