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Güney'de Siyasi sığınmacı sayısında artış...

Güney Kıbrıs’ın 2018 yılında aldığı siyasi sığınma başvuruları sayısında bir önceki yıla göre gözle görülür artış gerçekleşti.

19 Ocak 2019 Cumartesi 15:56
Güney'de Siyasi sığınmacı sayısında artış...

Güney Kıbrıs’ın 2018 yılında aldığı siyasi sığınma başvuruları sayısında bir önceki yıla göre gözle görülür artış gerçekleşti.

Fileleftheros gazetesi; “Göç Rakamları” başlığı altında manşetten verdiği haberinde, 2018 yılında Güney Kıbrıs’a yapılan siyasi iltica başvurularında, bir önceki yıla göre büyük artış gözlemlendiğini belirterek, özellikle Suriyelilerin sayısında artış olduğunu aktardı.

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Habere göre, 2017’de siyasi iltica ve uluslararası koruma talebiyle Rum makamlara başvuran yabancı uyrukluların sayısı 4 bin 582 olurken, bu rakam 2018 yılında 7 bin 761 olarak kaydedildi.

Gazete, siyasi sığınma taleplerinde bulunan kişilerin en çok Suriye, daha sonra ise Hindistan, Bangladeş ve Pakistan uyruklu olduklarını vurgularken, Eurostat verilerine göre ise; Güney Kıbrıs’ın AB’de, nüfus bazında en çok siyasi sığınma talebi (her bir milyon kişilik nüfusa karşılık 2 bin 484) alan ülke olduğunu savundu.

Haberde ayrıca, 2018 yılında 191 kişiye göçmenlik statüsü, bin 11 kişiye ise tamamlayıcı koruma statüsü verildiği vurgulandı.

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Güney KıbrısSiyasi SığınmacıSığınmacılarHaberGündemKıbrıs
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