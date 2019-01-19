Güney'de Siyasi sığınmacı sayısında artış...

Güney Kıbrıs’ın 2018 yılında aldığı siyasi sığınma başvuruları sayısında bir önceki yıla göre gözle görülür artış gerçekleşti.

Fileleftheros gazetesi; “Göç Rakamları” başlığı altında manşetten verdiği haberinde, 2018 yılında Güney Kıbrıs’a yapılan siyasi iltica başvurularında, bir önceki yıla göre büyük artış gözlemlendiğini belirterek, özellikle Suriyelilerin sayısında artış olduğunu aktardı.

Habere göre, 2017’de siyasi iltica ve uluslararası koruma talebiyle Rum makamlara başvuran yabancı uyrukluların sayısı 4 bin 582 olurken, bu rakam 2018 yılında 7 bin 761 olarak kaydedildi.

Gazete, siyasi sığınma taleplerinde bulunan kişilerin en çok Suriye, daha sonra ise Hindistan, Bangladeş ve Pakistan uyruklu olduklarını vurgularken, Eurostat verilerine göre ise; Güney Kıbrıs’ın AB’de, nüfus bazında en çok siyasi sığınma talebi (her bir milyon kişilik nüfusa karşılık 2 bin 484) alan ülke olduğunu savundu.

Haberde ayrıca, 2018 yılında 191 kişiye göçmenlik statüsü, bin 11 kişiye ise tamamlayıcı koruma statüsü verildiği vurgulandı.