Güney'de tahliye edilen 4 gençten cezaevinde kalma talebi

Rum Merkezî Cezaevi’nden kısa süre önce tahliye edilen 4 gencin, yatacak yer bulamadığı ve cezaevinde kalma talebinde bulunduğu bildirildi.

Fileleftheros’un haberine göre 3’ü hırsızlık ve sirkat, 1’i de uyuşturucudan hüküm giyen 20’li yaşlarındaki 4 genç, kısa süre önce tahliye edildi. Gençler, herhangi bir yakınları, kalacak yerleri olmadığı ve yatacak yer bulamadıkları için cezaevinde kalmak istedi.

Gazete bu konuyu sorduğu Merkezî Cezaevi Müdürü Anna Aristotelus’un kalacak yerleri, kendilerine destek sağlayacak akrabaları olmayan hükümlülerin tahliye edildikten sonra çok zor durumda kaldığını, toplum tarafından dışlandığını, sicillerinden dolayı iş de bulamadığını doğruladığını yazdı.

Gazete devletin yardım eline muhtaç olan bu gençlerin tek ümidinin “Tahliye Edilenler Derneği”nin süratle nakdi yardım bağlanması ve kalacak yer bulunması çabası olduğunu yazdı.

Kıbrıs Postası