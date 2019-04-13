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Güney'de turist sayısı arttı konaklama süresi azaldı

13 Nisan 2019 Cumartesi 15:35
Güney'de turist sayısı arttı konaklama süresi azaldı
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Güney Kıbrıs’a 2018 yılında giden turist sayısında artış gözlemlenirken, konaklama sürelerinde ise artışın daha düşük gerçekleştiği kaydedildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum Turizm Bakanlığı’nın 2018 yılı verilerine ayrıntılı biçimde yer verdiği haberinde, Güney Kıbrıs’a giden turist sayısının 2017 yılına göre yüzde 9,5 artış gösterdiğini yazdı.

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Gazete, turist sayısındaki artışa karşın konaklama sürelerindeki artışın yüzde 2,9’la sınırlı kaldığını belirterek, bu oranların, gelen turist sayısının geceleme süresinin azaldığını gösterdiğini aktardı.

3 milyon 200 bin turistin izinli otel ve diğer konaklama alanlarında kaldıklarını vurgulayan gazete, konaklama günü sayısının ise toplamda 17 milyon 300 bin olduğunu belirtti.

Güney Kıbrıs’ta en çok turist alan kent ise, bir milyon 18 bin kişiyle Baf oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Güney KıbrısTuristTurizmHaber
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