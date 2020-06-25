Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Yaz Mevsiminde Cilt Bakımı Önerileri
Yaz Mevsiminde Cilt Bakımı Önerileri
Bebeğinize 2 Yaşına Kadar Anne Sütü Verin!
Bebeğinize 2 Yaşına Kadar Anne...
Sürekli ve geçmeyen baş ağrısı neden olur, neyin belirtisidir?
Kronik baş ağrısına ne iyi...
Ayak mantarına ne iyi gelir?
Ayak mantarına ne iyi gelir?
Doğal ekmeği sofranızdan eksik etmeyin
Sofranızdan eksik etmeyin

Güney'de uyuşturucu operasyonu

Güney Kıbrıs’ın Baf kazasında 28 yaşındaki bir şahıs, büyük miktarda uyuşturucu madde bulundurmaktan tutuklandı.

25 Haziran 2020 Perşembe 11:36
788 Okunma
Güney'de uyuşturucu operasyonu

Güney Kıbrıs’ın Baf kazasında 28 yaşındaki bir şahıs, büyük miktarda uyuşturucu madde bulundurmaktan tutuklandı.

Fileleftheros gazetesi, Rum polisinin Baf’ta gerçekleştirdiği operasyonda, 28 yaşındaki bir şahsın tasarrufunda büyük miktarda uyuşturucu madde bulduğunu yazdı.

Habere göre, şahsın aracını durduran polis, araçta ve şahsın evinde yaptığı aramada, büyük miktarda kokain türü uyuşturucu ve doping ilacı olduğundan şüphelenilen 20 kutu ele geçirdi.
Haberde, uyuşturucunun miktarına yer verilmedi.

Anahtar Kelimeler:
Güney KıbrısUyuşturucuTutuklamaRum Polisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeşilırmak Sınır Kapısı yarın açılıyor
Yeşilırmak Sınır Kapısı yarın açılıyor
Yeni Rum Bakan Türk gelini çıktı
Yeni Rum Bakan Türk gelini çıktı
Güney Kıbrıs'ta 1 yeni vaka
Güney Kıbrıs'ta 1 yeni vaka
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim