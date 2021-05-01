Hastanelerin üzerindeki baskının sürdüğünü ve tedavi olanların yaş ortalamasının 62 olduğunu yazan Fileleftheros, yoğun bakımdaki hastaların yaş ortalamasının da 64 olduğunu kaydetti.
Vakaların çoğunluğunun yaşlarının 20-39 ve 30-39 yaşları arasında olduğunu belirten gazete, 24 Nisan tarihine kadar Rum kesiminde 60 bin 261 vaka, Covid-19’dan ötürü de 307 ölüm kayda geçirildiğini ifade etti.
11-24 Nisan arasındaki iki haftalık süreçte 10 bin 173 vaka tespit edildiğini ve bunların yaş ortalamasının 34 olduğunu da yazan gazete, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan hızlı testlerden, Larnaka, “ Mağusa”, Baf aynı zamanda Güney Kıbrıs genelinde, haftalık pozitiflik oranının arttığının gözlemlendiğini de belirtti.
Pozitiflik oranı artarken, vakaların yaş ortalamalarının ise düştüğünü yazan Alithia, Covid-19’dan ötürü en fazla ölümün Limasol bölgesinde yaşandığını ekledi.
Güney'de vaka sayısı yüksek seviyede seyrediyor
Rum kesiminde aktif Covid-19 vaka sayısının çok yüksek seviyelerde seyrettiği, öte yandan ülke genelinde 100 bin kişi başına 14 gün içerisinde teşhis edilmiş vaka sayısının ise pandeminin başlangıcından bu yana en yüksek orana (1.145,6/100.000) ulaştığı haber verildi.
Hastanelerin üzerindeki baskının sürdüğünü ve tedavi olanların yaş ortalamasının 62 olduğunu yazan Fileleftheros, yoğun bakımdaki hastaların yaş ortalamasının da 64 olduğunu kaydetti.