Güney'de vaka sayısı yüksek seviyede seyrediyor

Hastanelerin üzerindeki baskının sürdüğünü ve tedavi olanların yaş ortalamasının 62 olduğunu yazan Fileleftheros, yoğun bakımdaki hastaların yaş ortalamasının da 64 olduğunu kaydetti.

Vakaların çoğunluğunun yaşlarının 20-39 ve 30-39 yaşları arasında olduğunu belirten gazete, 24 Nisan tarihine kadar Rum kesiminde 60 bin 261 vaka, Covid-19’dan ötürü de 307 ölüm kayda geçirildiğini ifade etti.

11-24 Nisan arasındaki iki haftalık süreçte 10 bin 173 vaka tespit edildiğini ve bunların yaş ortalamasının 34 olduğunu da yazan gazete, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan hızlı testlerden, Larnaka, “ Mağusa”, Baf aynı zamanda Güney Kıbrıs genelinde, haftalık pozitiflik oranının arttığının gözlemlendiğini de belirtti.

Pozitiflik oranı artarken, vakaların yaş ortalamalarının ise düştüğünü yazan Alithia, Covid-19’dan ötürü en fazla ölümün Limasol bölgesinde yaşandığını ekledi.