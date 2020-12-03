Güney'de vakalar yükselişte!

Güney Kıbrıs’ta koronavirüs vakalarının istikrarlı yükselişinin sürdüğü bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlere dün 3 kişinin daha eklendiğini ve pandeminin başlangıcından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 52’ye yükseldiğini yazdı.

Gazete, dün açıklanan 292 yeni vakadan 108’inin, 24 saat içerisinde yapılmış 6 bin 60 hızlı test aracılığıyla tespit edildiğini, 184’ünün de 3 bin 27 PCR testiyle belirlendiğini kaydetti.

Haberde, Güney Kıbrıs’taki hastanelerde şu anda 124 hastanın tedavi görmekte olduğu belirtildi.

Athalassa Hastanesi'nde 14 vaka!

Öte yandan Haravgi gazetesi ise, Athalassa Hastanesi’ndeki vakaların 14’e çıktığını; bunlardan 6’sının hastabakıcı, birinin de temizlik elemanı olduğunu ve hastanede görev yapan iki hastabakıcının da, testleri negatif olmasına rağmen semptom gösterdikleri için evde karantinaya girdiklerini yazdı.

Gazete, hastaneye dışarıdan personel takviyesi yapıldığını kaydetti.