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Güney'de yeni ve 'sıkı' önlemler gündemde

Kıbrıs'ın güneyinde bazı vatandaşların, yetkililerin yaptığı sokağa çıkma uyarısına uymaması yüzünden daha sıkı tedbirler gelebilir.

23 Mart 2020 Pazartesi 10:32
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Güney'de yeni ve 'sıkı' önlemler gündemde

Rum hükümeti Koronavirüs ile mücadele konusunda yeni önlemler alabilir.

Fileleftheros Gazetesi’nde yer alan haberde Rum Hükümeti’nin Koronavirüs konusunda bugüne kadar alınan önlemlere ek olarak yeni önlemler alınabileceği söylendi.

Kıbrıs’ın güneyinde de yetkililerin evde kal çağrısına kulak vermeyen vatandaşların olması yüzünden, daha sıkı tedbirlerin gelebileceği söylendi.

Kıbrıs’ın güneyinde toplam vaka sayısı 95.

70 yaşındaki bir şahıs da Koronavirüs salgını dolayısıyla hayatını kaybetmişti.

Anahtar Kelimeler:
Güney KıbrısKoronavirüsCoronavirüs
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