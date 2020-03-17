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Güney'deki karantina tesislerine tepkiler büyüyor

Güney Kıbrıs Hükümetinin ada dışından gelen vatandaşlar için Trodos'ta uygulamaya başladığı mecburi karantina uygulamasına tepkiler büyüyor.

17 Mart 2020 Salı 15:39
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Güney'deki karantina tesislerine tepkiler büyüyor

Cyprus Mail'in haberine göre, dün akşam Larnaka ve Baf havalimanlarından adaya giren ve aralarında 4 Kıbrıslı Türk öğrenicinin de bulunduğu yaklaşık 30 kişinin 14 gün sürecek karantina için Trodos'taki karantina tesislerine götürülmesinin ardından çeşitli basın kuruluşlarına konuşan kişiler tesislerdeki kötü durumdan şikayetçi oldular.

Gazeteye konuşan bir öğrenci "aynı yatakta iki kişi uyumak zorunda kaldık. Aynı bölüm içerisinde 2 kişi de sofada uyumak zorunda kaldı. Herhangi bir anti-septik, el temizleme sabunu da verilmedi. Sadece yorgan, battaniye ve tuvalet kağıdı verildi. Hapis cezasına çarptırılmışız gibi hissediyoruz" diye tepkisini dile getirdi.

ANT 1 Televizyonunun canlı yayınına katılan bir kız öğrenci de "hükümet iki hafta boyunca bomboş bir odada vakit geçirmemizi istiyor. Odalarımızda sabun bile yok. Bizim buralarda tutulmamızı karantina tedbiri olarak anlayışla karşılıyoruz ancak bu şekilde dayanmamız mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

Yine gazeteye konuşan Kıbrıs Üniversitesi Viroloji Bölümü Başkanı Leo Kostriktis, hükümetin karantina odalarında oluşturduğu şartların kötü ve hastalığı yayma potansiyeli taşıdığını söyledi.

Kostriktis "bir insanı komple izole bir ortama koyma duyulmamış bir şeydir. Kendini izole etme bir kişinin başka bir kişi ile temasını olmaması demektir. Ancak öyle anlaşılıyor ki hükümet panik halinde davranmış ve tedbirleri acele ile almıştır. Daha organize bir çalışma yapılması gerekiyordu" diye konuştu.

Öte yandan bir açıklama yapan Rum Sağlık Bakanlığı, ilerleyen günlerde daha çok kartantina beklendiğini dile getirerek, hükümeti tedbirleri almaya devam ettiğini belirtti.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü açıklamada "eğer gerekirse, bölgedeki otellerin de karantina otellerine çevirilmesi gerekecektir. Burada otel isimleri açıklamak istiyorum ama söz konusu oteller Trodos bölgesindeki otellerdir" ifadelerini kullandı.

Sözcü, yeterli sayıda ambulansında karantina tesislerinin olduğu bölgede hazır bekletildiğini sözlerine ekledi.

Anahtar Kelimeler:
Güney KıbrısKoronavirüsKarantina
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