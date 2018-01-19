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Güney'deki Kürtler protesto yürüyüşü yaptı

Güney Kıbrıs’ta yaşayan Kürtlerin,  ileri sürdükleri “Türkiye’nin Afrin saldırılarını” protesto etmek amacıyla dün Güney Lefkoşa’da bir yürüyüş gerçekleştirdikleri bildirildi...

19 Ocak 2018 Cuma 13:13
Güney'deki Kürtler protesto yürüyüşü yaptı
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Güney Kıbrıs’ta yaşayan Kürtlerin,  ileri sürdükleri “Türkiye’nin Afrin saldırılarını” protesto etmek amacıyla dün Güney Lefkoşa’da bir yürüyüş gerçekleştirdikleri bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs’taki Kürtlerin dün Rum İçişleri Bakanlığı önünden hareketle ilk olarak Rusya’nın Güney Lefkoşa Büyükelçiliği, ardından da Ledra Palace sınır kapısına yürüyüş gerçekleştirdiklerini yazdı.

Habere göre, terör örgütü PYD’nin Güney Kıbrıs’taki sözde temsilcisi Yasin Tarbuz yaptığı açıklamada, Rusya’nın Lefkoşa Büyükelçiliği’ndeki yetkililerle görüştüklerini ve “Türkiye’nin Afrin’e yönelik saldırılarının” durdurulması için Rusya’dan yardım talep ettiklerini söyledi.

Habere göre grup daha sonra Ledra Palace sınır kapısına giderek, BM Genel Sekreteri’ne iletilmek üzere UNFICYP’e mektup teslim etti.
 

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