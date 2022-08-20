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Güney'deki okullarda test ve maske zorunluluğu...

Güney Kıbrıs'ta Sağlık Bakanlığı, koronavirüs salgını yönetimi için hazırlanan taslak yeni yol haritası kapsamında okullara dönerken öğrenci ve öğretmenlerden 48 saattik negatif sonuçlu hızlı koronavirüs testi ibraz edilmesinin isteneceğini duyurdu.

20 Ağustos 2022 Cumartesi 10:00
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Güney'deki okullarda test ve maske zorunluluğu...


Güney Kıbrıs'ta Sağlık Bakanlığı’nın yeni almış olduğu karara göre, yeni okul döneminde öğrenci ve öğretmenlere Koronavirüs testi ve maske zorunluluğu getirildi.

Güneydeki internet haber sitelerinde yer alan habere göre, bu testlerin sonuçlarına bağlı olarak sağlık yetkililerinin okullarda diğer tedbirlerle ilgili karar vereceği belirtildi. Haberde, bu kararın nasıl uygulanacağının henüz belirlenmediği de ifade edildi.

12 YAŞ VE ÜZERİ ÇOCUKLAR İÇİN MASKE KULLANMA ZORUNLU

Haberde, Güney Kıbrıs’ta kapalı alanlarda, yetişkinler ile 12 yaş ve üzeri çocuklar için maske kullanma zorunluluğunun devam ettiği hatırlatıldı.

Sağlık Bakanı Michalis Hadjipantela bu maske zorunluluğunun okulları da kapsadığını ifade ederek, bilim insanlarının maske takılmasını desteklediğini ve şu anda maske zorunluluğunun kaldırılmasının söz konusu olmadığını söyledi.

Hadjipantela, ileriki iki-üç hafta içinde yeni Koronavirüs aşılarıyla ilgili haber beklendiğini de ifade ederek, “Bilim insanlarına göre kışta yeni bir dalga olabilir ve buna hazırlıklı olmalıyız” dedi.

Rum Bakan, ileriki aylarda Koronavirüs salgını yönetimi hakkında tavsiyelerini sundukları Danışma Bilim Komitesinin toplantısı ardından bu açıklamalarda bulundu.

Haberde, söz konusu bu tedbirlerin taslak öneriler olarak yer aldığı ve henüz kesinleşmediği belirtildi.

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