Künye
Kıbrıs 23
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Kardeşini ve yengesini bıçakladı!
Kardeşini ve yengesini bıçakladı!
Vietnamlı kadın 33 yerinden bıçaklanmış!
Vietnamlı kadın 33 yerinden bıçaklanmış!
Taciz zanlısı tutuksuz yargılanacak
Taciz zanlısı tutuksuz yargılanacak
Alkollü adam ortalığı ayağa kaldırdı!
Alkollü adam ortalığı ayağa kaldırdı!
Kardeşini ve yengesini bıçakladı
Kardeşini ve yengesini bıçakladı
banner107

Güney'den seyahat edeceklerin dikkatine!

Rum yönetimi seyahat edecek Kıbrıslı Türklere verdiği aşı sertifikasını 31 Aralık tarihine kadar uzattı

29 Ekim 2021 Cuma 13:24
0 Okunma
Güney'den seyahat edeceklerin dikkatine!
banner108

Rum Yönetimi Araştırma, Yenilikçilik ve Dijital Politika Müsteşarlığı Kıbrıslı Türklere Avrupa Dijital Kovid Aşı Sertifikasının verilmesi ile ilgili açıklama yaptı.  

Açıklamada, “Yenilikçilik ve Dijital Politika Müsteşarlığı, aşılanmış olan ve seyahat etmek amacıyla Avrupa Dijital Kovid Aşı Sertifikasını (EUDCC) almak isteyen Kıbrıslı Türklere bu hizmeti 31 Aralık 2021 tarihine kadar geçerli olacaktır” denildi.

Açıklamada sertifika çıkarmak isteyenlerin, https://edvc.moh.gov.cy/ sayfasını ziyaret etmesi istendi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Delta Plus Varyantına Rastlandı
Delta Plus Varyantına Rastlandı
Güney Kıbrıs'ta 89 yeni vaka
Güney Kıbrıs'ta 89 yeni vaka
Anastasiadis, Guterres’e bir mektup daha gönderdi
Anastasiadis, Guterres’e bir mektup daha gönderdi
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim