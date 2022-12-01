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Güney'den yeni kuş gribi açıklaması!

Güney Kıbrıs Sağlık Bakanı Mihalis Hacıpandelas, kuş gribi vakalarıyla ilgili endişeye gerek olmadığını; durumun kontrol altında olduğunu ve ilk andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ile Tarım Bakanlığı’nın kuş gribiyle ilgili protokollerinin uygulandığını açıkladı.

01 Aralık 2022 Perşembe 10:27
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Güney'den yeni kuş gribi açıklaması!



Alithia gazetesi, Sağlık Bakanlığı’nda dün, Tarım Bakanlığı ve Veteriner Dairesi yetkililerinin katılımıyla toplantı yapıldığını ve toplantıda, “Mağusa Bölgesi”nde tespit edilen kuş gribi vakalarıyla ilgili bilgilendirme yapıldığını yazdı.

Gazete, Hacıpandelas’ın, kuş gribi tespit edilen tesislerin gözetim altına alınacağını ve herhangi bir problem olacağını zannetmediklerini; yeni kuş gribi vakaları çıkması halinde de kamuoyuna bilgilendirme yapacaklarını ve ek tedbirler alacaklarını söylediğini kaydetti.

Habere göre toplantıda, halkın ve doğada kuşlarla temas eden avcıların kuş gribiyle ilgili talimatlara dair detaylı olarak basın bülteniyle bilgilendirilmesi de kararlaştırıldı.

Anahtar Kelimeler:
Güney KıbrısKuş Gribi
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