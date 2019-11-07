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Güney'e geçişlerde yeni uygulama

Rum Yönetimi KKTC hava ve deniz limanlarından giriş yapan üçüncü ülke vatandaşlarının Güney’e geçmesini yasaklamaya hazırlanıyor… Kaynak: Güney'e geçişlerde yeni uygulama: Yarın Rum Bakanlar Kurulunda görüşülecek

07 Kasım 2019 Perşembe 14:18
Güney'e geçişlerde yeni uygulama

Rum Yönetimi KKTC hava ve deniz limanlarından giriş yapan üçüncü ülke vatandaşlarının Güney’e geçmesini yasaklamaya hazırlanıyor…

Rum Yönetimi üçüncü ülke vatandaşlarının Kuzeyden Güney’e geçişini yasaklamak amacıyla Yeşil Hat Tüzüğü’nün uygulama kurallarında değişikliği içeren  teklifi yarın Bakanlar Kurulu’na sunacak. Rum Yönetimi İçişleri Bakanı Konstantinos Petridis, konuyla ilgili açıklamasında üçüncü ülke vatandaşlarının Kuzeyden güneye geçişinde kitlesel artış görüldüğü için böyle bir uygulamaya gitmeyi kararlaştırdıklarını söyledi. Yeşil Hat tüzüğünde olası bir değişikliğin ABD, Kanada, Rusya ve AB’den çıktıktan sonra İngiltere’yi etkilemeyeceği bildirildi

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Güney KıbrısHaber
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