Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
104522
ALTIN
163.342
DOLAR
3.9262
STERLİN
5.2224
EURO
4.6718
Survivor 2018'in en büyük bombası patladı!
Survivor 2018'in en büyük bombası...
Bateri çalan papağan hayrete düşürüyor
Bateri çalan papağan hayrete düşürüyor
Sivilce izleri nasıl geçer?
Sivilce izleri olanlar dikkat!
Aç karnına kahve içmek zararlı mı?
Aç karnına kahve içmek zararlı...
Bu sebzeyi mutfağınızdan eksik etmeyin!
Kıvırcık marul her derde deva!

Güney enerji çeyizini açıyor

Güney Kıbrıs’ın, bölge ülkeleriyle enerji ittifaklarının kurulmasını sağlayan faaliyetlerle kararları  ileriye götürdüğü belirtildi. 

26 Kasım 2017 Pazar 14:39
Güney enerji çeyizini açıyor
banner10

Güney Kıbrıs’ın, bölge ülkeleriyle enerji ittifaklarının kurulmasını sağlayan faaliyetlerle kararları  ileriye götürdüğü belirtildi. 

Fileleftheros gazetesi, “Önemli Enerji Çeyizi” başlıklı haberinde, Güney Kıbrıs’ın, seçim sürecinden bağımsız olarak bölge ülkeleriyle enerji ittifaklarının kurulmasını sağlayan faaliyetler ve kararları ileriye götürdüğünü yazdı. 

Gazete, Güney Kıbrıs’ta geçen hafta Mısır ve Yunanistan ile başlayan üçlü zirvenin, ocak ayında da devam edeceğini, bu dönemde de Ürdün ve İsrail ile üçlü zirvelerin gerçekleştirileceğini belirtti. 

2018 yılının, enerji gündemiyle, iki önemli görüşmeye sahne olacağını yazan gazete, ocak ayının ilk on beş günü içerisinde, Ürdün Kralı II.Abdullah ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun adaya geleceğini belirtti. 

Gazete, ocak ayının ilk haftasında Güney Kıbrıs-Yunanistan-Ürdün, ikinci haftasında ise Güney Kıbrıs-Yunanistan-İsrail arasında üçlü zirve yapılacağını yazdı. 

Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirilen bu temas ve görüşmelerin, başkanlık seçimlerinin yaklaşmasıyla,  siyasi açıdan şüpheli olarak addedilebileceğini ancak bunun gerçekleri yansıtmadığı şeklinde yorumda bulunan gazete bu gelişmelerin özlü bir bölümünün, seçim sandıklarının kurulmasından çok daha ileriye gittiğini yazdı.

Gazete, aynı haberinin içerisinde bir başka gelişmenin İtalyan ENI şirketi CEO’su Claudio Descalsi’nin Güney Kıbrıs’a gerçekleştirdiği ziyaret ve bu ziyaret kapsamında İtalyan şirketi ENI’nin sondajları ileriye götürmeye kararlı olduğunu ortaya koyması olduğunu belirtti.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
RMMO’ya 8 yeni helikopter alınıyor
RMMO’ya 8 yeni helikopter alınıyor
Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail üçlüsüne katılmaya ilgi duyuyor
Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail üçlüsüne katılmaya ilgi duyuyor
Kiprianu: “Çözüme ulaşılması için tutarlı olunması gerek”
Kiprianu: “Çözüme ulaşılması için tutarlı olunması gerek”

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim