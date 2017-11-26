Güney enerji çeyizini açıyor

Güney Kıbrıs’ın, bölge ülkeleriyle enerji ittifaklarının kurulmasını sağlayan faaliyetlerle kararları ileriye götürdüğü belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, “Önemli Enerji Çeyizi” başlıklı haberinde, Güney Kıbrıs’ın, seçim sürecinden bağımsız olarak bölge ülkeleriyle enerji ittifaklarının kurulmasını sağlayan faaliyetler ve kararları ileriye götürdüğünü yazdı.

Gazete, Güney Kıbrıs’ta geçen hafta Mısır ve Yunanistan ile başlayan üçlü zirvenin, ocak ayında da devam edeceğini, bu dönemde de Ürdün ve İsrail ile üçlü zirvelerin gerçekleştirileceğini belirtti.

2018 yılının, enerji gündemiyle, iki önemli görüşmeye sahne olacağını yazan gazete, ocak ayının ilk on beş günü içerisinde, Ürdün Kralı II.Abdullah ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun adaya geleceğini belirtti.

Gazete, ocak ayının ilk haftasında Güney Kıbrıs-Yunanistan-Ürdün, ikinci haftasında ise Güney Kıbrıs-Yunanistan-İsrail arasında üçlü zirve yapılacağını yazdı.

Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirilen bu temas ve görüşmelerin, başkanlık seçimlerinin yaklaşmasıyla, siyasi açıdan şüpheli olarak addedilebileceğini ancak bunun gerçekleri yansıtmadığı şeklinde yorumda bulunan gazete bu gelişmelerin özlü bir bölümünün, seçim sandıklarının kurulmasından çok daha ileriye gittiğini yazdı.

Gazete, aynı haberinin içerisinde bir başka gelişmenin İtalyan ENI şirketi CEO’su Claudio Descalsi’nin Güney Kıbrıs’a gerçekleştirdiği ziyaret ve bu ziyaret kapsamında İtalyan şirketi ENI’nin sondajları ileriye götürmeye kararlı olduğunu ortaya koyması olduğunu belirtti.