Güney genel seçime gidiyor

Güney Kıbrıs’ta Meclis’teki 56 sandalyenin yeni sahiplerini belirlemek üzere 30 Mayıs Pazar günü sandık başına gidiliyor.

Yüksek Seçim Kurulu verilerine göre 30 Mayıs’taki genel seçimde 56 sandalye için 658 aday, bağımsız veya 15 siyasi parti veya oluşum çatısı altında yarışacak.

Seçimde sandık başına gitmesi gereken 557 bin 598 seçmen var ancak Avrupa İstatistik Ajansı (EUROSTAT) verilerine göre Kıbrıs Rum halkının yüzde 88’i siyasi partilere, yüzde 69’u hükümete ve yüzde 74’ü Rum meclisine güvenmiyor.

Seçime yönelik anketlerde DİSİ ve AKEL öne çıkıyor, bütün anketlerde DİSİ, AKEL’in 1-2 puan önünde görünüyor.

Seçmenler oylarını partiye ve parti içerisinden kişilere mavi veya siyah tükenmez kalemle tercih yöntemiyle kullanacak. Meclisteki 56 sandalyenin yeni sahiplerinden 20’si Lefkoşa bölgesi, 12’si Limasol, 11’i Mağusa bölgesi, 6’sı Larnaka, 4’ü Baf ve 3’ü “Girne bölgesinden” çıkacak. Seçmenlerin 196 bin 194’ü Lefkoşa, 115 bin 2’si Limasol, 114 bin 194’ü Mağusa, 58 bin 333’ü Larnaka, 45 bin 50’si Baf ve 28 bin 816’sı “Girne” bölgesinde bulunuyor.

OY VERME 07.00’DE BAŞLAYACAK BİR SAAT ARADAN SONRA 18.00’DE TAMAMLANACAK

30 Mayıs günü oy verme işlemi saat 07.00’de başlayacak, 12.00’den 13.00’e kadar verilecek öğle arasından sonra 18.00’e kadar devam edecek. Oy verme saati bittiğinde henüz oyunu kullanmamış seçmen olması halinde, ilgili sandığın başkanına oy verme işlemini en geç gece yarısına kadar uzatma yetkisi tanınıyor.

10’U YURT DIŞINDA 1160 SEÇİM MERKEZİ… SON 14 GÜN İÇİNDE POZİTİF ÇIKANLAR İÇİN SEYYAR SEÇİM MERKEZİ

Genel Seçimde 10’u yurt dışında olmak üzere toplam 1160 seçim merkezi oluşturulacak. Yeni tip Koronavirüs salgını şartlarında yapılacak seçimde seyyar seçim merkezi uygulaması da devreye sokuluyor. Seçimden önceki 14 gün içinde PCR testi pozitif çıkan ancak oy kullanmak isteyen kişiler için Rum polisine ait devriye araçları seyyar seçim merkezi olarak kullanılacak. Sayısı 250’e ulaşacağı düşünülen seyyar seçim merkezlerinde (polis otosu) bir seçim merkezi başkanı, bir başkan yardımcısı, bir şoför, güvenlik için bir polis memuru bulunacak.

SIKI KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ

Yeni tip Koronavirüs önlemler çerçevesinde seçim merkezlerine çok sıkı uygulanması istenen mesafe ve temizlik kuralları da getirildi.

Güney Kıbrıs’ta önümüzdeki Pazar yapılcak seçimde oy kullanılacak kabinlerdeki perde-paravanlar kaldırıldı, her seçmenin oyunu ayrı bir kalemle kullanması, her oy verme işleminin ardından oy pusulasının konulduğu zemin üzerine A-3 ebadında yeni bir kağıt yapıştırılması, her yerde el ve yüzey dezenfektanı bulundurulması gibi önlemler uygulanacak.