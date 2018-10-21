Güney'in 'altın pasaportu'na bir tokat daha

Güney Kıbrıs'ta, yatırım karşılığında yabancılara, "altın pasaport" şeklinde de nitelendirilen pasaport verilmesi konusunda uluslararası örgütler tarafından gösterilen olumsuz reaksiyonlara bir yenisinin daha eklendiği belirtildi.