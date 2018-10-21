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Güney'in 'altın pasaportu'na bir tokat daha

Güney Kıbrıs'ta, yatırım karşılığında yabancılara, "altın pasaport" şeklinde de nitelendirilen pasaport verilmesi konusunda uluslararası örgütler tarafından gösterilen olumsuz reaksiyonlara bir yenisinin daha eklendiği belirtildi.

21 Ekim 2018 Pazar 17:01
Güney'in 'altın pasaportu'na bir tokat daha

Alithia gazetesi “Şimdi De Avrupa Parlamentosu Tarafından Çağrılıyoruz.. Vatandaşlıklar: Avrupa Parlamentosu’ndan Yeni Tokat” başlıklı haberinde, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’nün (OECD), Güney Kıbrıs’ı, başka 20 ülkeyle birlikte kara listeye almasının, Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nün, “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin, vatandaşlık planında artan riskten bahsetmesinin ardından, şimdi de sırayı Avrupa Parlamentosu’nun aldığını yazdı.

Gazete Avrupa Parlamentosu’nun ilgili biriminin, 17 Ekim 2018 tarihli raporunda, “Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlık planının oldukça yüksek riski teşkil ettiğinden” bahsettiğini belirtti. 

Güney Kıbrıs’ın bir hafta içerisinde, pasaportlar konusunda 3 tokat yediğine dikkati çeken gazete, söz konusu raporda, yolsuzlukla suçlanan Ukraynalı oligarkların vatandaşlık planından faydalandığına ilişkin endişelerin de dile getirildiğini yazdı.

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Anahtar Kelimeler:
Güney KıbrısHaber
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